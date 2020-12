Ausblick 2021 für die US-Wirtschaft: Höhere Inflation könnte überraschen

Sehr geehrte Damen und Herren,unsere Sonal Desai, Fixed Income Chefin bei Franklin Templeton, diskutiert in ihrem Ausblick 2021 insbesondere die US-Wirtschaft. Eine wichtige "Message" gleich vorweg: Trotz des Aufschwungs bleiben enorme Herausforderungen für 2021 und die Jahre danach.Sonal Desai: „Ich bin für 2021 vorsichtig optimistisch, und „vorsichtig“ ist das entscheidende Wort. Die Stärke der US-Konjunkturerholung entspricht unseren Erwartungen und zeigt ein bemerkenswertes Maß an Resilienz. Dies deutet darauf hin, dass sie ihren Weg aus der COVID-bedingten Rezession fortsetzen kann. Doch die Wirtschaft hat bereits strukturelle Schäden erlitten, und eine neue Runde von Lockdowns könnte die Erholung ausbremsen. Vor uns liegen möglicherweise enorme makroökonomische Schwankungen, und einige strukturelle Veränderungen sind bereits im Gange. Daher kann die Bedeutung einer sorgfältigen, kompetenten Fundamentalanalyse im aktuellen Umfeld nicht genug betont werden. Aktive Asset-Auswahl wird für jede erfolgreiche Anlagestrategie unverzichtbar sein.“Desai: „Ein Impfstoff würde auch den Konjunkturausblick für den Rest der Welt aufhellen, allen voran in Europa, wo ein Wiederanstieg der COVID-19-Fälle mehrere Staaten gegenwärtig zur neuerlichen Verhängung strenger Beschränkungen von sozialen Kontakten und Wirtschaftsaktivität drängt.”Desai: “Möglicherweise unterschätzt der Markt auch die potenziellen Auswirkungen der beispiellosen fiskalischen und geldpolitischen Konjunkturprogramme und Hilfspakete auf die Inflation. Außerdem besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich durch die aktuelle Krise und die anhaltenden Spannungen mit Handelspartnern die Lieferketten zunehmend verändern und ins Inland verlagert werden. (Nach meiner Überzeugung bleiben die Spannungen zwischen den USA und China auch unter einer neuen US-Administration bestehen.) Da die Wirtschaft bereits eine beachtliche Fähigkeit zur Erholung beweist, und angesichts des Umfangs der bereits umgesetzten und der noch geplanten fiskal- und geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen kann eine unerwartet rasche Erholung der Wachstums- und Preisdynamik nicht ausgeschlossen werden.""Ich sage keinen starken Inflationsanstieg voraus, doch auch eine moderate Beschleunigung der Preisdynamik würde ausreichen, um die zuversichtlichen Erwartungen der meisten Marktteilnehmer zu übertreffen und eine weitere Versteilerung der Renditekurve bei US-Staatsanleihen im Jahr 2021 auszulösen.”Desai: “Die Bewertungen sind in vielen Sektoren ein Grund zur Sorge, da der Markt das Ausmaß der Unsicherheit nicht angemessen einpreist. Wir sehen keine offensichtlichen Bereiche der Unterbewertung mehr; im Gegenteil, einige Sektoren wie beispielsweise Gewerbeimmobilien sind nach wie vor anfällig. Da eine Reihe von Staaten wohl die Steuern erhöhen müssen, um ihre Finanzen auf eine nachhaltigere Basis zu stellen, wird der Sektor der steuerfreien Kommunalanleihen wahrscheinlich eine noch wertvollere Quelle für Investitionsmöglichkeiten werden. Auch Festzinsanlagen außerhalb der USA bieten vereinzelte Chancen. Das massive Konjunkturprogramm in Europa bietet europäischen Staatsanleihen einhergehend mit der akkommodierenden Geldpolitik der Europäischen Zentralbank Unterstützung.”