Aus Rückschlägen lernen und noch besser investieren

Ich kommuniziere in meinem Heibel-Ticker stets ehrlich und transparent - auch bei weniger erfreulichen Nachrichten. So haben wir mit dem Heibel-Ticker das Jahr 2018 aufgrund des Chaos-Dezember mit -14,3% abgeschlossen. Ich habe daraus gelernt und in meinem Börsenbrief für 2019 Empfehlungen gegeben, die bisher +16,8% zugelegt haben. Zum Beispiel Zalando mit +86%, Nvidia mit +45%, Bet-at-Home mit +53% oder die Deutsche Post mit +30%. Die +16,8% haben wir trotz einer reduzierten Aktienquote von 50% und trotz einer extrem großen Barposition-Absicherung erreicht. Rückschläge gehören dazu. Wir lernen daraus und investieren noch besser. Meinen wöchentlichen Börsenbrief gibt es unter http://www.heibel-ticker.de