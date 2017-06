Aus der Not eine lukrative Tugend machen

Wie ein Entrepreneur aus Vancouver Alltags-probleme in attraktive Übernahmeziele ummünzt

Desmond Griffin zeigt, wie einfach Glance Pay funktioniert

Desmond Griffin ist ein Entrepreneur aus Vancouver, der Alltagsprobleme als Opportunität sieht, um Lösungen zu finden und unser Leben zu vereinfachen, während gleichzeitig florierende Unternehmen geschaffen werden.

Als sich Desmond gestresst und frustriert sah, weil veraltete Parkuhren nicht funktionierten oder er nicht ausreichend Kleingeld parat hatte oder er zurückrennen musste, um die Parkuhr vor Ablauf wiederaufzufüllen, hielt er einen Moment inne und begann, eine Lösung zu entwickeln. Er gründete ein mobiles Zahlungsunternehmen, PayByPhone mitsamt einer App, mit der Autofahrer für das Parken von überall mit ihren Smartphones bezahlen können.

Anschliessend war Desmond nicht allzu überrascht festzustellen, dass die Zahl der Nutzer tatsächlich stark anstiegen. Offensichtlich war er nicht der einzige, der eine solche Zahlungs-App für Parkuhren nutzen wollte. Allerdings war er der einzige mit einer entsprechenden Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

PayByPhone verzeichnete jährlich mehrere 10 Mio. Zahlungen in mehr als 100 Städten weltweit. Kurz darauf, im Jahr 2012, wurde PayByPhone von einem Unternehmen aus England für $45 Mio. gekauft. Im Dezember 2016 wurde PayByPhone von Volkswagen Financial Services übernommen, die auch Sunhill Technologies (Deutschlands grösste bargeldlose Zahlungsfirma) aufkauften.

Anschliessend sah sich Desmond erneut gestresst und frustriert, als er für satte 15 Minuten in einem Restaurant auf die Rechnung wartete, woraufhin er abermals warten musste, bis ein funktionstüchtiges Kartenzahlgerät am Tisch ankam. Was für eine Zeitverschwendung und vermeidbares Ärgernis, dachte er, und handelte erneut im Sinne seines Unternehmergeistes.



Warum auf die Rechnung und alsdann auf ein Kartenzahlgerät warten, wenn doch jeder von uns bereits ein fortgeschrittenes Zahlungsterminal in den Händen hält, das sog. Smartphone. Wäre es nicht smarter, wenn wir alle einfach unser Telefon zum Zahlen in Restaurants und Bars benutzen? Genau dies hat sich auch Desmond gedacht und gründete Glance Technologies Inc., mit welchem Unternehmen er Restaurants und Gästen eine passende Lösung anbietet, die in Kanada bereits auf dem Vormarsch ist.

Glance Pay lautet der Name der App, die Desmond für die börsengelistete Glance Technologies Inc. erfand und zur Marktreife entwickelte. Schlicht und ergreifend ist es die Einfachheit des Bezahlens mit Glance Pay, die überzeugt. Wenn die Rechnung kommt, fotografiert der Gast diese einfach mit der App, gibt die Rechnungssumme ein (einen Teil oder alles), wählt ggf. ein Trinkgeld aus und zahlt dann einfach per Knopfdruck. Der gesamte Bezahlprozess dauert nur ein paar Sekunden.

Die innovative App kann auch standortbasiert Restaurants finden und beinhaltet zudem ein automatisches Belohnsystem für die Nutzer.

Da die Glance Pay App nur bei teilnehmenden Restaurants funktioniert, liegt der Schlüssel für Glance darin, so viele Restaurants wie möglich einzugliedern. Dasselbe galt auch für Desmonds erster Zahlungslösung für Parkuhren. Die innovative Glance Pay App wurde im September 2016 im kanadischen Markt eingeführt und bis April 2017 konnte Glance bereits mehr als 140 Restaurants in ganz Kanada gewinnen, wobei rund 500 Restaurants Interesse haben, dies ebenfalls zu tun. In Anbetracht der schnellen Einbindung von zahlreichen Restaurants wird das Wachstumspotential für Glance als immens betrachtet.

Sofern Glance ihr schnelles Wachstum bei der Einbindung von Restaurants und nutzenden Gästen beibehält, dürfte das Unternehmen ein attraktives Übernahmeziel von grossen Finanzdienstleistungsunternehmen werden. Glance hat aktuell eine Marktbewertung von $12 Mio. CAD. Desmonds erstes Unternehmen, PayByPhone, wurde für $45 Mio. aufgekauft, jedoch ist der Zielmarkt von Glance (die $270 Mio. USD Restaurantbranche) schätzungsweise 9 mal grösser als der Markt für Parktuhren. Somit hat Glance Pay ein 9 mal grösseres Wachstumspotential wie es PayByPhone hatte.



En Vogue: Der bargeldlose mobile Zahlungsmarkt

Der mobile Zahlungsmarkt weltweit soll in den nächsten Jahren erwartungsgemäß extrem schnell und stark wachsen. Laut Future Market Insights wird prognostiziert, dass der globale mobile Zahlungsmarkt von $392 Mio. im Jahr 2014 auf bis zu $2,9 Mrd. bis 2020 anwachsen wird, ein beeindruckender CAGR (“Compound Annual Growth Rate”; Wachstumsrate/Jahr) von 39,2%.

Die führenden Zahlungsunternehmen sind Ant Financial und Paypal, die beide Marktbewertungen von mehr als $40 Mrd. USD geniessen; gefolgt von Stripe, Square, Mozido, Adyen und Klarna mit Bewertungen zwischen $2-5 Mrd. USD. Im Dezember 2016 akquirierte Standard Bank of South Africa die Firma SnapScan, eine App mit der via Telefon gezahlt werden kann. Im Januar 2017 wurde das mobile Zahlungsunternehmen PayCash Europe von Daimler Financial Services übernommen. Ebenfalls im Januar verkündete der chinesische eCommerce-Gigant Alibaba, via ihrer Tochtergesellschaft Ant Financial, Pläne zur Übernahme von MoneyGram, die weltweit zweitgrösste Geldtransferfirma nach Western Union.

Vor kurzem, am 6. Juni, verkündete Glance, $1 Mio. CAD während den nächsten 12 Monaten einzunehmen; dank einem Lizenzierungsvertrag mit Cannapay Financial Inc. Hiernach bekommt Cannapay das Recht eingeräumt, die mobile Zahlungsverarbeitungsplattform von Glance (mitsamt ihrer bewährten Anti-Betrugstechnologie) für Unternehmen und Konsumenten in der Cannabis-Branche bereitzustellen.

Rockstone freut sich, die Berichterstattung über Glance zu beginnen und über signifikante Entwicklungen des Unternehmens zeitnah zu informieren.

Zimtu Capitals neue Tech-Abteilung

Chris Parr und Megan Keevil leiten die neue Tech-Abteilung von Zimtu Capital Corp., um aussichtsreiche Startups wie Glance Technologies Inc. zu betreuen. Gleichzeitig wird sich die Abteilung weiterhin auf die Entwicklung ihrer eigenen App fokussieren, die ZimtuAdvantage App (eine innovative Lösung, um alle >1.400 Unternehmen mit Börsennotierung sowohl in Kanada als auch in Deutschland zu verfolgen. Chris schrieb letzte Woche eine erste Einschätzung über Glance. Vor kurzem führte Isabel Belger, ebenfalls von Zimtu Capital, ein aufschlussreiches Interview mit Desmond. Zudem empfiehlt sich der Artikel “Cashless & Confident: Glance Tech Targeting Global Domination”.

Management & Aufsichtsrat

Penny Green (COO & Mitbegründer) sagte: “Unser Ziel ist es, das grösste [mobile Zahkungsunternehmen für Restaurants] in Nord-Amerika zu werden, und zwar innerhalb von einem Jahr, und schliesslich auch weltweit.“

Glance Technologies Inc. is led by a management team that has decades of proven experience in mobile payments, finance, legal, programming, marketing, design and restaurant operations and training. Glance Technologies‘ management team is poised to bring the same speed, convenience, customer service and profitability that results from mobile payment platforms to the multibillion dollar restaurant industry.

Desmond Griffin (CEO & Founder)

Desmond co-founded PayByPhone (formerly Verrus Mobile Technologies) and was its CEO from inception through to a successful exit, during which time PayByPhone went from a concept to a platform processing tens of millions of mobile payments annually for millions of consumers in over 100 cities around the world. Desmond is an active advisor to early stage technology companies. He holds a Bachelors of Business Administration degree from Simon Fraser University and holds the Chartered Financial Analyst designation.

Penny Green (COO & Co-Founder)

Penny has 20 years of experience as a business founder, entrepreneur and lawyer. She is the founder and CEO of Bacchus Law Corporation, which in 2015 was named in Profit Magazine’s list of the top 500 fastest growing companies. Penny was a co-founder and a director and officer for two years of Merus Labs International Inc. (TSX:MSL, NASDAQ: MSLI), a specialty pharmaceutical company which now does approximately $32 million in annual EBITDA. Penny has been ranked #61 by PROFIT Magazine’s 13th annual W100 list of top Canadian female entrepreneurs. Penny was one of five national finalists for the 2012 Royal Bank of Canada Award for Excellence in Entrepreneurship.

Peter Haggarty (CMO)

Peter has been the Director of Sales & Marketing, Shaftebury Brewing Company Ltd. and Director of Marketing, Cactus Restaurants. Peter was responsible for leading the executive team of the Elephant & Castle Restaurant chain in its rebranding process that resulted in a 10% increase in sales and a $26 million buyout. As President of ROMD Marketing & Design Inc., Peter has been responsible for clients that have included the Grey Cup Festival 2009, 2011 and 2014, Verrus Mobile Technologies (now PayByPhone), and more. Peter has a Political Science degree from Western University, a diploma in Broadcast Journalism from Fanshawe College, and an MBA from Western Washington University.

Laura Gallagher (CFO)

Laura is an experienced Chartered Accountant, with a broad range of business knowledge. She has a unique blend of skills, which includes coordinating financial audits across various industries, as well as extensive knowledge of marketing and strategy initiatives. Ms. Gallagher spent four years working as an Auditor at KPMG, where she worked with publicly listed companies, and has been working for Glance as its Vice President of Finance since September 2016.

Angela Griffin (CTO)

Angela has worked as the head software developer of Glance Pay since its inception. Ms. Griffin brings extensive business and software development experience to the company. For the 3 years prior to her appointment as Glance’s CTO, Ms. Griffin served as President of Zoink Technologies Inc. Previously Ms. Griffin worked for 8 years at View Assessments Inc. where she started as a developer and ended as Chief Technology Officer. Ms. Griffin holds a Bachelor of Computer Science degree from the University of British Columbia.

Christina Rao (VP Investor Relations)

Christina brings extensive business, corporate development and investor relations experience to Glance. She has significant experience with not only rebound bull markets, but more importantly volatile bear markets. Ms. Rao has been executing corporate communications campaigns for various companies for over eight years, as CEO of Ascension Corporate Relations Inc.

James Topham (Director)

James is a Fellow Chartered Professional Accountant (FCPA and FCA) specializing in technology companies. James was an audit partner in KPMG’s Technology Group in its Vancouver, B.C. office for 20 years, and currently sits on the boards of several companies. Since 2011, James has sat on the board of Norsat International Inc., since November 2014 he has sat on the board of 3 Tier Logic Inc., and since May 2015 he has been a director of UrtheCast Inc. From 2013 to 2015 he was the chair of the board and audit committee of Epic Fusion Corp., and from 2011 to 2014 he was a board member and audit committee chair of DDS Wireless International.James was awarded the designation of Fellow Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of B.C. James has a computer science major and a Bachelor of Commerce Degree with Honours from the University of Saskatchewan, from where he graduated as a most distinguished graduate. He was awarded the designation of Fellow Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of B.C.

Kirk Herrington (Director)

Kirk is an experienced software executive with over 30 years of diversified experience in designing, developing and bringing to market world-class software products and solutions. Recently, Kirk co-founded Connect2Classes, a Discovery Platform for Continuing Education. During his tenure as CTO of Pivotal Corporation, Pivotal was awarded the 2nd fastest growing company in Canada and one of the top-10 fastest growing high- technology companies in North America. Pivotal had over 3,000 clients by the fall of 2002 and Kirk was involved with many of the top customers, particularly those in the financial services sector. Kirk was also a recipient of the prestigious Top 40 under 40 executive award and has a degree in advanced technology management from Simon Fraser University.

Unternehmensdetails

Glance Technologies Inc.

#200-1238 Homer Street

Vancouver, BC, V6B 2Y5 Canada

Telefon: +1 855 288 6044

Email: info@glancepay.com





Aktien im Markt: 74.100.849







Kanada Symbol (CSE): GET

Aktueller Kurs $0,165 CAD (16.06.2017)

Marktkapitalisierung: $12 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): GJT / A2ARHD

Aktueller Kurs: €0,101 EUR (16.06.2017)

Marktkapitalisierung: €7 Mio. EUR

