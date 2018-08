Aus Firesteel Resources Inc. wird Nordic Gold Corp [...]

Der in Finnland tätige angehende kanadische Goldproduzent Firesteel Resources Inc. (ISIN: CA31822Q1037 / TSX-V: FTR) hat seinen Namen am 9. August 2018 auf Nordic Gold Corp. geändert. Diese Änderung wurde bereits in der Hauptversammlung am 25. Juli 2018 beschlossen und man erwartet den Start des Börsenhandels per 10. August 2018 unter dem neuen Kürzel TSX-V: NOR.

Michael Hepworth, Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens, bringt die Begründung für die neue Namensgebung auf den Punkt. “Mit der Namensänderung legen wir unsere Absicht und strategische Ausrichtung dar, als mittelständiger skandinavischer Produzent gesehen zu werden. Unter dieser neuen Identifizierung zum Norden werden wir in den kommenden Entwicklungsphasen das Hauptaugenmerk auf die große Bedeutung der Goldlagerstätten und –Ressourcen des Unternehmens in diesem Land legen.“

Mit neuem Namen ein landesverbundenes Image, sowie kurz vor der Produktion stehend bietet sich ein kurzes Unternehmensupdate zur Projekt- und Firmenentwicklung des bisherigen Jahres 2018 an.

Die neue Nordic Gold Corp. - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298432 - steht mit ihrem Goldprojekt ‚Laiva‘ in Raahe, Finnland, im Aufbau zur kommerziellen Produktion. Durch Gold-Vorwärtsverkäufe voll finanziert, bestehender ausgezeichneter Infrastruktur, guter Ressource und 2 vorhandenen Tagebaugruben nebst instandgesetzter Produktionsstätte soll die Produktion bereits im 4. Quartal 2018 gestartet werden.

Quelle: Nordic Gold

Einen wesentlichen Schritt unternahm das Management mit der am 8. Februar 2018 veröffentlichten Übernahme der restlichen Anteile von Nordic Mines Marknad AB und der damit verbundenen 100%igen Verfügungsgewalt über das ‚Laiva‘-Projekt.

Parallel zur Wiederinstandsetzung der vorhandenen Mühle sowie den Vorbereitungen für den kommenden Abbau in den Gruben wurde das Managementteam verstärkt. Als Prozess- und Mühlenmanager wurde im Juni 2018 Scott Salisbury, ein Experte mit 25 Jahren Erfahrung, ins Team aufgenommen. Bereits im April 2018 hatte man sich mit Joe Ranford verstärkt, der die Funktion des Generalmanagers und COO (Chief Operation Officer) übernahm. Seit März 2018 fungiert Vern Langdale als Mineningenieur im Team, das somit seit dem Sommer 2018 hochkarätig und komplett besetzt ist.

Die ersehnte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (‚PEA‘ / ‚preliminary economic assessment‘) erschien am 12. Juni 2018 und bescheinigte dem Unternehmen eine sehr robuste Produktionschance.

Basis für eine Studie war die seit Herbst 2017 vorhandene Ressource mit folgenden Werten:

Quelle: Nordic Gold

Aus dieser Ressource leitete sich in der Studie eine 6-jährige Minenlaufzeit zu nachfolgenden Konditionen ab.

Die CAPEX liegt bei 7,115,103,- CAD bei einem IRR vor Steuern von 44,6 %. Der Nachsteuer IRR liegt bei 36,5 % bei einer Refinanzierung von nur 2,1 Jahren. Die Jährliche Goldproduktion soll bei 75.981 Unzen zu Gesamtförderkosten (‚AISC‘) von CAD 974,- je Unze Gold liegen. Zudem können noch rund 131.716.000,- EUR an steuerlichen Vorlaufverlusten in den kommenden Produktionsjahren in Finnland geltend gemacht werden.

Mit nachfolgend skizziertem Zeitplan ist der Weg in den Produzentenstatus vorgegeben.

Quelle: Nordic Gold

Auch wenn ‚Laiva‘ als Hauptprojekt gesehen wird, so besteht für das Unternehmen noch weiteres Zukunftspotential Alleine auf ‚Laiva‘ werden Bohrungen auf der nördlichen und südlichen Grube gestartet, um die bestehende Ressource für eine längere Minen- und Produktionslaufzeit zu erhöhen. Auch Potential für weiteren Abbau in Tagebaugruben wird derzeit untersucht. Das Management rechnet mit weiteren wesentlichen Mineralisierungsfunden.

Mit den weiteren Projekten besitzt das Unternehmen hoffnungsvolle Gebiete, die künftig als zusätzliche Standbeine für das Unternehmen dienen können.

Quelle: Nordic Gold

Hat sich die Produktion auf ‚Laiva‘ wirtschaftlich etabliert, so wird sich neben den Expansionsbestrebungen auf dem 27 km² großen Projektareal der Fokus auf die Vorhalteprojekte richten, um den Ruf eines mittelständigen finnischen Produzenten nachhaltig gerecht zu werden.

