Nicht nur Zentralbanken , auch Anleger kaufen im Moment tonnenweise Gold. Das ETF Magazin hinterfragt, wie weit der Preis noch nach oben getrieben werden kann und betrachtet die verschieden Funktionen, die Gold inne hat.

16. September 2019. MÜNCHEN (ETF Magazin). Burma heißt heute Myanmar, doch noch immer ist es das Land der goldenen Pagoden. Der größte dieser Goldberge findet sich in der Metropole Yangon: 99 Meter hoch und komplett mit echtem Gold verkleidet. Rund 60 Tonnen pures Gold verzieren die Oberfläche der Shwedagon-Pagode, ein Wert von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Bald könnte das Heiligtum noch viel wertvoller sein, denn weltweit hat ein neuer Goldrausch begonnen. Doch es ist keine Goldjagd, bei der mutige Abenteurer die Erde durchwühlen. Die größten Goldjäger von heute sitzen in den Büros der Notenbanken unserer Welt.

Im ersten Halbjahr kauften sie 370 Tonnen Gold. Das war nicht nur das Sechsfache der Shwedagon-Pagode, sondern auch ein Volumen, das noch nie erreicht wurde, seit die Zentralbanken ab 2010 zum Netto-Goldkäufer wurden. Das berechnete der World Gold Council (WGC). Die Goldkäufe werden vor allem von Zentralbanken aus den aufstrebenden Volkswirtschaften vorangetrieben, also von Ländern wie China, Russland oder der Türkei. Und es kommen immer neue hinzu. So war Polen mit 100 Tonnen der größte Käufer im zweiten Quartal.

Natürlich gibt es auch noch Notenbanken, die Gold verkaufen. Meist dient dies zur Ausgabe von Goldmünzen. Das Beispiel Venezuelas zeigt aber Gründe auf, die Argumente für Goldinvestments sind. Dort ächzt der Staatsapparat unter Sanktionen durch die Trump-Administration. Die USA verbieten internationalen Banken, Geschäfte mit Venezuela zu tätigen. Einnahmen aus Ölexporten, die ohnehin gefallen sind, fließen nicht mehr in den Staatssäckel. Durch Verkäufe physischen Goldes konnten die Regierenden in Caracas die Liquidität notdürftig aufrechterhalten. So sollen allein 2018 gemäß Angaben der dortigen Opposition rund 73 Tonnen Zentralbankgold verkauft worden sein.

Gold hat also nichts von seinen wichtigsten Funktionen, dem Werterhalt und der Sicherung der Liquidität, eingebüßt. Über Jahrhunderte, ja Jahrtausende, ist Gold ein von den Menschen erprobtes und für gut befundenes Zahlungsmittel. Der langfristige Erhalt der Kaufkraft von in Gold umgewandeltem Arbeitsentgelt oder Erspartem gibt dem Edelmetall zusätzlichen Nutzen. Teile des Vermögens in Gold zu halten scheint somit vor allem in unruhigen Börsenzeiten sinnvoll.

Neben physischem Metall, das – teils mit Kosten verbunden – in Tresoren und Schließfächern liegt, bieten Exchange Traded Commodities (ETC) eine kostengünstige und vergleichsweise einfache Variante, einen Goldschatz aufzubauen. Physisch hinterlegte Gold-ETCs sind Zertifikate und eine deutsche Eigenheit, da es hier Emittenten nicht erlaubt ist, Exchange Traded Funds (ETF), die nur einen Rohstoff umfassen, zu vermarkten.

Im angespannten Umfeld greifen immer mehr Anleger zu den physisch abgesicherten ETFs und ETCs. Das zeigen die jüngsten Zuflüsse. Allein im Juni 2019 kamen für rund 4,9 Milliarden Euro 127 Tonnen Gold zum Bestand von dann 2.548 Tonnen hinzu. Für risikobereite Investoren können in der aktuellen Börsenphase und positiven Ausgangslage für Gold auch die Produzenten des edlen Metalls mittelfristig vorteilhaft sein. Mit Exchange Traded Funds (ETF) , die einen Goldminenindex oder Goldproduzentenkorb tracken, wird das Einzelaktienrisiko vermindert.

Goldgegner werden leiser

Immer wieder sind dennoch die Argumente der Goldgegner zu hören: Das Edelmetall werfe keine laufenden Zinsen ab, es gebe also Opportunitätskosten, und daher seien Goldinvestments unproduktiv. Doch diese Argumente überzeugen immer seltener, denn wenn Zinspapiere nichts mehr abwerfen, gehen die Opportunitätskosten für den Goldbesitz gegen null. Oft gilt sogar das Gegenteil: Weil bei immer mehr Anleihen die Rendite negativ ist, kommt es bei Zinspapieren zunehmend zu Opportunitätskosten. Angesichts der aktuellen Notenbank-politik dürfte dieser Trend noch einige Zeit anhalten.

Ab November wird Christine Lagarde das Ruder bei der EZB übernehmen. Die künftige EZB-Chefin gilt in Fachkreisen einer lockeren Geldpolitik gegenüber als noch aufgeschlossener als der amtierende Präsident Mario Draghi. Die für die Gold-Opportunitätskosten relevanten Realzinsen dürften somit weiterhin sehr niedrig oder negativ bleiben. Der Realzins wird durch das Abziehen der Inflationsrate vom Marktzins für Staatsanleihen errechnet und zeigt somit an, ob in Anleihen angelegtes Vermögen an Kaufkraft gewinnt oder verliert.

Diese Entwicklung hin zu immer niedrigeren Zinsen nehmen viele Staaten zum Anlass, ihre Schulden weiter nach oben zu treiben. Denn das Bedienen der Schuldenlast ist einfacher geworden. Marktbeobachter sehen dies mit großer Skepsis. Denn sollten die Zinsen tatsächlich einmal wieder steigen, kämen viele Staaten, nicht zuletzt auch die USA, einige europäische Länder und zudem wohl China, in Bedrängnis. Befürworter höherer Staatsausgaben, um die Konjunktur am Laufen zu halten, verweisen dagegen auf die Modern Monetary Theory (MMT, Moderne Geldtheorie). Nach ihr bekommen die Regierungen von Ländern mit eigenen frei schwankenden Währungen eine freizügige Lizenz zum Geldausgeben. Denn ihnen kann gemäß MMT nie das Geld ausgehen, da sie es ja selbst immer weiter erschaffen können. Obwohl es vermehrt Anhänger der MMT gibt, birgt der Ansatz hohe Risiken. Denn über kurz oder lang muss die Verschuldung wohl mit Hilfe inflationärer Tendenzen eingefangen werden. Risiken für das Finanzsystem gehen von den ausufernden Schulden ohnehin aus.

Bewährte Absicherung

Was Gold als Absicherungsinstrument leisten kann, zeigt seine niedrige Korrelationen zu anderen Asset-Klassen. Zu deutschen und internationalen Aktienmärkten ist Gold sogar teils stark negativ korreliert, wie auch zu langfristigen Zinsen. Zum Ölmarkt besteht kaum Korrelation, und auf einen sinkenden US-Dollar gegenüber dem Euro reagiert Gold deutlich positiv. Somit kann mit Gold tatsächlich das Risiko des Gesamtdepotgebildes verringert werden. Die Analysten des WGC errechneten, dass zum Beispiel eine Beimischung von sechs Prozent Gold über eine Laufzeit von zehn Jahren eine deutlich höhere Sharpe-Ratio des Portfolios ergibt. Eine höhere Sharpe-Ratio bedeutet einen höheren Ertrag bei gleichem Risiko.

Der Preis wird heiß

Dazu kommt: Immer mehr Analysten erwarten zumindest einen moderat steigenden Goldpreis. „Wenn man niedrige und negative Realzinsen hat, entwickelt sich Gold gut. Gold wird das Allzeithoch von 1.900 bis 2.000 US-Dollar schlagen, weil wir von einer höheren Basis beginnen, als damals in den späten 1990er-Jahren“, sagt Sean Boyd, Vorstandschef des Goldkonzerns Agnico Eagle Mines. Vertreter der Bankenbranche sind da schon vorsichtiger, aber auch positiv gestimmt. So erwarten die Analysten der US-Großbank Citibank einen Goldpreis von 1.500 US-Dollar Ende 2019. Der Durchschnitt der vom Nachrichtendienstleister Bloomberg befragten Analysten liegt jedoch nur bei 1.340 US-Dollar je Unze für 2019, bei 1385 für den 2020er-Durchschnitt und bei 1.375 für 2021. Es besteht also großes Potenzial bei den Analysten der Geschäftsbanken für ein Umdenken pro Gold und damit Potenzial für mehr Investments im Sektor.

Wie jedes Jahr fragte Ende 2018 die London Bullion Market Association ihre Mitglieder, Edelmetallhändler und Experten bei Minengesellschaften und Goldverarbeitern, welche Entwicklung sie beim Goldpreis erwarten. Im Durchschnitt prognostizierten die Goldprofis einen Anstieg auf 1.532 Dollar bis Ende 2019. Das war die höchste Schätzung seit 2012 der diesmal 682 Befragten. Im bisherigen Jahresverlauf behielten die Marktexperten Recht, denn die 1.500-Dollar-Marke wurde bereits im August geknackt.

Freuen können sich deshalb auch die Veranstalter der Olympischen Spiele in Tokio 2020. Sie hatten den richtigen Riecher. Schon 2017 riefen sie die Japaner auf, alte Mobiltelefone zu spenden, um aus deren Innenleben das Material für die olympischen Medaillen zu gewinnen. Immerhin 32 Kilo Gold und 3,5 Tonnen Silber kamen bislang zusammen. Das reicht für einige tausend Medaillen – die schon auf Grund der steigenden Gold- und Silberpreise immer wertvoller werden.

von Wilhelm Nordhaus

© September 2019 ETF Magazin

Dieser Artikel stammt aus dem aktuellen ETF Magazin. Das ETF Magazin erscheint quartalsweise in Zusammenarbeit mit Focus Money und richtet sich an Berater, Vermögensverwalter und Portfoliomanager, ist aber sicher auch für informierte Anleger interessant.

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.