Europas Investoren arbeiten immer stärker mit ETFs – und setzen dabei gern auf die Vorteile des Börsenhandels. Uli Kühn vom ETF Magazin erklärt, warum.



15. März 2021. MÜNCHEN (ETF Magazin). Endlich ist die magische Marke von einer Billion geknackt. Zum Jahresende 2020 steckten 1.041 Milliarden Euro in europäischen ETFs und börsengehandelten Zertifikaten, berechneten die Londoner ETF-Marktforscher von ETFGI. „Die furiose Aufholjagd an den Aktienmärkten, vor allem jedoch das starke Neugeschäft, haben 2020 das ETF-Vermögen in neue Höhen getrieben“, erklärt Ali Masarwah von der Fondsrating-Agentur Morningstar. Rund 103 Milliarden Euro sammelten europäische ETFs im vergangenen Jahr ein. Damit packten Anleger 2020 fast genau so viel Geld in ETFs wie im Vorjahr – trotz zwischenzeitlicher Abflüsse in der Corona-Krise. Schon im zweiten Quartal kam die Geldflut zurück, mit gigantischen Zuflüssen von mehr als 30 Milliarden Euro. Bis zum Jahresende setzte sich dieser Trend fort.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt einige interessante Entwicklungen. So konnten zwar Aktien-ETFs mit rund 55 Milliarden Euro auch 2020 das meiste Geld anziehen. Doch in Relation zum bereits investierten (niedrigeren) ETF-Vermögen war bei den Renten-ETFs das Wachstum stärker. Die Zuflüsse der Renten-ETFs lagen 2020 bei rund 33 Milliarden Euro. Sehr gefragt waren im Krisenjahr 2020 auch börsengehandelte Gold-Zertifikate (ETC), die sich über Neugelder von rund 13 Milliarden Euro freuen konnten. Der Großteil der neuen Mittel wurde davon von nur zwei Gold-ETCs aufgesogen.

Masarwah

Über die Anlageklassen hinweg als große Gewinner entpuppten sich im vergangenen Jahr ETFs mit Nachhaltigkeits-Fokus. 43 Milliarden Euro frisches Geld floss in diese Fonds, berechneten die Analysten des Münchner ETF-Brokers Crossflow. Mit 35 Milliarden Euro entfiel dabei der Großteil auf nachhaltig ausgerichtete Aktien-ETFs, doch nachhaltige Renten-ETFs konnten immerhin 8 Milliarden Euro anziehen. Insgesamt verdoppelte sich dadurch das Anlagevolumen der Nachhaltigkeits-ETFs innerhalb eines Jahres auf mehr als 86 Milliarden Euro.

Eine treibende Kraft für diesem Erfolg hatte wohl auch die fleißige Emissionsarbeit der ETF-Anbieter, die im vergangenen Jahr 78 neue Aktien- und 33 neue Renten-ETFs mit nachhaltigem Investmentansatz auf den Markt brachten. Nach Crossflow-Zählung gab es dann zum Jahresende in Europa 341 Nachhaltigkeits-ETFs, 254 davon waren mit Aktien bestückt, 87 mit Anleihen.

Neben den Nachhaltigkeits-ETFs konnten 2020 auch Themen-ETFs stark zulegen. Gefragt waren dabei vor allem ETFs mit Aktien aus den Bereichen Zukunftstechnologien und Innovationen im Gesundheitsbereich. Trotz des kräftigen Wachstums bleiben Themen-ETFs dennoch ein Nischenprodukt. Crossflow errechnete für diese ETFs ein Gesamtvermögen von knapp 23 Milliarden Euro zum Jahresende. Das steckte in 93 ETFs – von mehr als 1800 insgesamt in Europa verfügbaren ETFs.

Bemerkenswert ist auch das kräftige Wachstum des ETF-Handels an den europäischen Börsen im abgelaufenen Jahr. Die Londoner Börse meldete einen Anstieg des Orderbuchvolumens um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das war eine fast zehnmal so starke Zunahme wie beim Handel mit anderen Wertpapieren: Der Gesamtumsatz der Börse stieg 2020 nur um 5,9 Prozent. Die Deutsche Börse meldete mit plus 58 Prozent sogar einen noch größeren Umsatzsprung im ETF-Handel. Dieser Zuwachs lag deutlich über dem Anstieg von 22,6 Prozent im Aktienhandel.

Insgesamt stieg das börsengehandelte ETF-Volumen in Europa im vergangenen Jahr um 46 Prozent auf 828 Milliarden Dollar, zeigen Zahlen von Blackrock. Nach Einschätzung der Blackrock-Analysten erhöhte sich das Volumen des ETF-Börsenhandels dabei nicht nur durch ein allgemein belebteres ETF-Geschäft. Ein wesentlicher Grund sei auch die geringere Bedeutung des außerbörslichen ETF-Handels gewesen.

30 Prozent des europäischen ETF-Umsatzes wurden im vergangenem Jahr an den Börsen abgewickelt, schätzt Blackrock. Im Jahr 2019 hätte der Börsen-Anteil nur bei 25 Prozent gelegen. Der restliche Teil des Geschäfts läuft nach Blackrock-Schätzung über den Telefonhandel oder über multilaterale Handelssysteme, wie sie von Tradeweb und Bloomberg betrieben werden.

Früher seien vor allem kleine Handelsvolumina über die Börse abgewickelt worden, erklärt Sander Van Nugteren, Managing Director im iShares Global Markets Team von BlackRock. „Ab der Größenordnung von 3 bis 4 Millionen Dollar wurde bislang in der Regel außerbörslich gehandelt“, berichtet der Marktkenner. Doch zunehmend würden die Marktteilnehmer auch großen Aufträge über die Börsen abwickeln. Aufgrund des inzwischen oft höheren Volumens seien die Market Maker jetzt auch bei größeren Aufträgen in der Lage, ihre Positionierung schnell abzusichern und abzudecken. Mit dem höheren Gewicht des Börsenhandels nähert sich die europäische ETF-Handelslandschaft nun immer mehr dem älteren US-Markt an, wo etwa 60 Prozent der ETF-Umsätze über Börsen abgewickelt werden. “Wir sehen, dass die ETFs an Größe zunehmen, und wir sehen mehr börslichen Handel. Die Branche wird definitiv reifer“, kommentiert Nugteren.

von Uli Kühn

© März 2021, ETF Magazin

Dieser Artikel stammt aus dem aktuellen ETF Magazin. Das ETF Magazin erscheint quartalsweise in Zusammenarbeit mit Focus Money und richtet sich an Berater, Vermögensverwalter und Portfoliomanager, ist aber sicher auch für informierte Anleger interessant.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.