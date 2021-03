Tabula, der britische Spezialist für Renten-ETFs, überrascht immer wieder mit innovativen Anlagestrategien im Zinsbereich. Das ETF Magazin erläutert, welche.



29. März 2021. MÜNCHEN (ETF Magazin). Bei ETFs stellen Fonds für Anleihen und andere Zinspapiere noch immer eine Minderheit. An der Deutschen Börse notieren mehr als dreimal so viele Aktien- wie Renten-ETFs. Auch bei den ETF-Anbietern rangieren Renten-ETFs häufig unter ferner. Nur wenige der 28 ETF-Emittenten an Xetra haben überhaupt Renten-ETFs im Programm. Ist dieses Ungleichgewicht das Resultat fehlenden Bedarfs bei den Investoren?

Ganz und gar nicht, findet der britische ETF-Anbieter Tabula. Der Grund für das relativ übersichtliche Angebot an Renten-ETFs sei viel trivialer: „Wer Renten-ETFs anbieten will, braucht spezielles Know-how und die richtige Infrastruktur“, erklärt Tabula-Chef Michael J. Lytle im Interview mit dem ETF Magazin. Beides sei bei vielen ETF-Anbietern schlicht nicht vorhanden. Dabei gäbe es „im Zinsbereich so viele Möglichkeiten und noch sehr viel Raum für innovative Indexfonds“. Seit Ende 2018 zeigen Lytle und seine Mannschaft mit inzwischen 11 ETFs, was bei Renten-ETFs noch alles machbar ist.

Tabula konzentriert sich ausschließlich auf ETFs im Zinsbereich – und am liebsten auf clevere Strategien, die Freunden passiver Fonds neue Chancen erschließen. Mehrere Tabula-ETFs sind dabei eher etwas für Spezialisten, beispielsweise der Tabula IG Curve Steepener ETF, mit sich Anleger die Steilheit der Euro- und Dollar-Zinskurven zu Nutze machen können. „Der ETF kann langfristig als alternative Credit Carry Strategie eingesetzt werden, aber auch kurz- bis mittelfristig, um nach turbulenten Marktphasen von einer Beruhigung der Lage zu profitieren, die ja üblicherweise mit steileren Kreditkurven einhergeht“, erklärt David Schnautz, der bei Tabula die institutionellen Kunden im deutschsprachigen Raum betreut.

Andere Tabula-Fonds dürften nicht nur für Zinsprofis, sondern auch für Privatanleger interessant sein. So investiert der im Januar aufgelegte Tabula IG Bond Paris-aligned Climate ETF in europäische Unternehmensanleihen guter Bonität, achtet dabei jedoch gleichzeitig darauf, dass die Anleihen bzw. ihre Emittenten zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens passen. Ins ETF-Portfolio dürfen deshalb nur Papiere von Unternehmen, die für relativ wenig CO2-Emissionen verantwortlich sind und die zusätzlich „eine jährliche Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen um mindestens sieben Prozent erreichen“. Weitere Filter stellen sicher, dass auch Anleihen von Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen soziale Mindeststandards wie den Vorgaben des United Nation Global Compact verstoßen, die Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen oder „die Umwelt stark verschmutzen“. Bislang gibt es nach Aussage von Tabula weltweit noch keinen ETF- oder Indexfonds-Anbieter, der Investoren ein solches Portfolio zur Verfügung stellt.

Auch bei weiteren ETFs bewies sich die britische ETF-Boutique als Pionier. So investiert der Tabula US Enhanced Inflation ETF nicht nur in inflations-indexierte Staatsanleihen, sondern berücksichtigt auch die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer. Anleger profitieren dadurch nicht erst wenn die Inflationsraten tatsächlich steigen, sondern bereits, wenn die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer zunehmen.

von Uli Kühn

