Auryns hochauflösende Messungen definieren vielversprechende Bohrziele

Der kanadische Gold- und Kupferexplorer Auryn Resources (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG) hat seine Explorationsdatenbank für das ‚Committee Bay’-Projekt durch hochauflösende Messungen, die an Probeentnahmen aus Geschiebemergel durchgeführt wurden, zum festen Bestandteil der Datenerhebung gemacht, da sich diese Technik schon mehrfach bewährt hat. Zunächst beginnt die Gesellschaft mit den hochauflösenden Arbeiten im aussichtsreichen Prospektionsgebiet ‚Aiviq’. Die gestochen scharfen Messungen des ‚Aiviq’-Entdeckungsbohrlochs, welches über 12,2 m 4,7 g/t Gold durchteufte, ergaben, dass sich das hochgradige Entdeckungsbohrloch räumlich mit den Goldwerten der Geschiebemergelproben überschneidet. Zudem konnten durch die Messungen einige Zielzonen genauer definiert werden, die im vergangenen Jahr nur wenig exploriert worden waren.

Q uelle: Auryn Resources

Anhand der Goldwerte aus den hochauflösenden Messungen im Geschiebemergel in Abständen von 100 m x 100 m in neun regionalen Zielzonen können mit großer Genauigkeit potenzielle Ausgangszonen, die sich über den hochgradigen, goldmineralisierten Gürtel verteilen, identifiziert werden.

Anhand von hochauflösenden Messungen konnten bisher in fünf der neun regionalen Zielzonen neue Goldziele ermittelt und sehr gut abgegrenzt werden. Dabei handelt es sich um die Zielzonen ‚Koffy’,‚Kalulik’, ‚Aarluk’, ‚Kanosak’ und ‚Castle Rock’.

Q uelle: Auryn Resources

Für das Expertenteam von Auryn - https://www.youtube.com/watch?v=89IOKIaiPvc&t=47s - ist das Datenmaterial der Geschiebemergelproben aus der hochauflösenden Messung ein wesentlicher Schritt im Rahmen der Exploration und zur Abrenzung der Ausgangszonen der Goldmineralisierung unterhalb der Geschiebemergelschicht. Man war der Ansicht, dass die Bohrergebnisse aus dem letztjährigen Sommerbohrprogramm, das eine Reihe von Anomalien im Geschiebemergel in Verbindung mit der hochgradigen Goldmineralisierung in Felsblöcken vorgefunden hatte, nicht ausreichend erklärt werden konnten. „Wir glauben, dass uns die neuen Ergebnisse der goldhaltigen Geschiebemergelproben aus der hochauflösenden Messung nun zu den Ausgangsbereichen der Mineralisierung im Grundgestein führen werden“, verdeutlichte COO und Chefgeologe, Michael Henrichsen. Dem fügte Executive Chairman und Direktor Ivan Bebek hinzu: „Diese Ergebnisse liefern uns deutlich bessere Einblicke in das 300 km lange Goldprojekt ‚Committee Bay’ und begünstigen die Ausgangslage für eine potenzielle Entdeckung. Probenahmen aus Geschiebemergel in engeren Abständen haben gezeigt, wie nah wir den potenziellen Goldquellen während des Bohrprogramms 2017 gekommen sind.“ Man hoffe derweil, dass sich die bisher lediglich theoretischen Annahmen durch das aktuell in Planung befindliche Bohrprogramm 2018 bestätigen und damit auch einen deutlichen Mehrwert für die Aktionäre liefern.





