Auryn trifft auf 193 Gramm pro Tonne Gold

Gold-Kupfer-Explorer Auryn Resources (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG) traf im Rahmen seines Explorationsprogramms auf hochgradige Strukturen in seinem peruanischen Gold-Kupferprojekt ‚Sombrero’, nämlich auf Gehalte von u.a. 0,46 % Kupferäquivalent (CuÄq) über 99 m und 0,3 % CuÄq über 105 m. Bei anderen hochgradigen Goldstrukturen wurden sogar Werte von bis zu 193 g/t Gold gemessen und das nicht einmal in großer Tiefe, sondern in Schürfgräben. Die hochgradige Goldmineralisierung wurde bereits in mehreren Strukturen mit einer Mächtigkeit von ca. 1 bis 3 m in einem Korridor mit den Abmessungen 400 m x 1.500 m festgestellt.Im Bereich eines Diorit-Monzondiorit-Intrusivkomplexes traf Auryn auf eine breite Zone einer Oxid-Kupfer-Goldmineralisierung. Diese liegt am Rand der ‚Exoskarn’-Hauptzielgebiete zwischen dem Intrusionskörper und der Kalksteinabfolge von ‚Ferrobamba’. Das Hauptzielgebiet ‚Exoskarn’ liegt laut Interpretation rund 500 m bis 1.000 m von den mineralisierten Gräben entfernt.Quelle: Auryn ResourcesDie ‚Exoskarn’-Mineralisierung wurde bereits über eine Mächtigkeit von rund einem Kilometer nachgewiesen, woraus man eventuelle Rückschlüsse über das Potenzial des mineralisierten Systems in ‚Sombrero’ ableiten kann.Zu beachten ist, dass die Mineralisierung im Schürfgraben 18SRT-09 in Richtung Osten und im Schürfgraben 18SRT-08 in Richtung Süden offen bleibt. Derzeit führt Auryn eine induzierte Polarisation (‚IP’) sowie geophysikalische magnetische Vermessungen durch, um überdeckte Sulfidkörper entlang der Kontaktzone zwischen dem Intrusivgestein und den Kalksteinen zu identifizieren.„Diese Art von Ergebnis haben wir von ‚Sombrero’ erwartet, obwohl wir noch am Anfang unserer Explorationsarbeiten stehen. Diese ersten Resultate bestätigen bereits die potenzielle Ausdehnung und Stärke des mineralisierten Systems. In Anbetracht unserer Bohrpläne für diesen Sommer in den Gebieten ‚Committee Bay’ in Nunavut und unserer Aktivitäten auf ‚Sombrero’ wird dies ein spannendes Jahr für unsere Aktionäre werden. Wir erwarten das ganze Jahr über Oberflächenergebnisse aus Peru und haben die Absicht, im 4. Quartal mit unserem ersten Bohrprogramm auf ‚Sombrero’ zu beginnen”, so Ivan Bebek - https://www.youtube.com/watch?v=89IOKIaiPvc&t=47s -, Executive Chairman und Direktor von Auryn Resources.Die beprobten Strukturen erstrecken sich rund 1,5 Kilometer nördlich der mineralisierten Schürfgräben und zeigen eine starke Komponente der Goldmineralisierung innerhalb des größeren, mineralisierten Skarnkomplexes. Darüber hinaus wurden zudem isolierte goldhaltige Jasperoid-Erzgänge im Kalkstein von Ferrobamba beprobt, deren Ergebnisse bis zu 7,75 g/t Gold enthielten. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf einen Exoskarnkörper der hohes Potenzial beherbergen könnte.Auryns COO und Chefgeologe Michael Henrichsen merkte dazu an: „Diese Schürfgräben liegen am Rande unseres Hauptzielgebiets mit Exoskarnkörpern an der Kontaktzone zwischen dem Intrusivgestein und der Kalksteinabfolge von Ferrobamba. Die breiten Zonen der Oxid-Kupfer-Gold-Mineralisierung, die im Endoskarn-Intrusionskomplex festgestellt wurden, sind äußerst vielversprechend, da sie mineralisierte Intervalle vom Typ eines Großvorkommens anzeigen.” Deshalb sei das technische Team vom Mineralvorkommen in der südlichen Hälfte des Projekts sehr angetan und sieht dem Abschluss der Zielgebietsfestlegung für die Bohrstellen mit großer Spannung entgegen.Viele GrüßeIhrJörg SchulteGemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. 