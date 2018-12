Auryn Resources sichert sich Schlüsseloption zum Sombrero Projekt

Das ins Kanada und Peru tätige Explorationsunternehmen mit Fokus auf hochgradige Edelmetallprojekte, Auryn Resources (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG), geht weitreichende Kooperationen über drei wichtige Mineralkonzessionen bezüglich des im Süden von Peru beheimateten ‚Sombrero’-Projekts mit der Corporacion Aceros Arequipa S.A. ein.





Konkret handelt es sich dabei um einen Mining-Abtretungsvertrag in Kombination aus einem Rahmen-, Treuhand-, und Gesellschaftervertrag sowie einer Unternehmensgarantie. Dabei geht es in erster Linie um die Konzessionen von ‚Aceros’, die als wichtige kohärente Landposition gilt und über Zielgebiete verfügt, die von Auryns technischen Team als Wachstumstreiber für das ‚Sombrero’-Hauptgebiet identifiziert wurden und in 2019 verstärkt erkundet werden sollen.

Dazu streben die Unternehmen eine Joint Venture-Option an, die im Fall der Ausübung in 80:20 Teilen aufgeteilt wird, wobei Auryn den 80 %igen Löwenanteil der 520 Hektar großen ‚Aceros’-Konzessionen plus 4.600 Hektar der 120.000 Hektar großen ‚Sombrero’-Landposition erhalten soll.

Quelle: Auryn Resources

Die ‚Aceros‘-Konzessionen bestehen aus zwei verschiedenen Blöcken: ‚El Fierrazo RV‘ mit etwa 200 Hektar am östlichen Rand von ‚Sombrero Main‘ sowie ‚Aceros HS 1‘ und ‚Aceros HS 2‘ mit 320 Hektar am nördlichen Rand von ‚Sombrero Main‘. Diese Konzessionen zeichnen sich durch lokalisierte Magnetitkörper aus, die bereits ab Oberfläche identifiziert wurden.

Auryn - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298762 - wird über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales SAC (‚SomMin‘) zunächst die Konzessionen von ‚Aceros‘ mit Mining-Abtretungs- und Leasingverträgen in Zusammenarbeit mit einem international anerkannten Banktreuhänder versehen. Gemäß diesen Vereinbarungen hat SomMin das Recht, nach Abschluss verschiedener Barzahlungen, Arbeitsverpflichtungen und technischer Studien zu den Konzessionsgruppen, die 80 %-Mehrheit zu erlangen.

Quelle: Auryn Resources

„Wir begrüßen die Beteiligung von Aceros Arequipa an unserem Projekt ‚Sombrero Main’. Diese Konzessionen werden uns nicht nur helfen, den Bezirk zu einem umfassenden Landpaket weiter zu konsolidieren, sondern auch Aceros Arequipas Wissen über das Projekt und ihre Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften werden von großem Nutzen für uns sein“, sagte Ivan Bebek, Executive Chairman & Director der Gesellschaft und erklärte weiter, dass sich ‚Sombrero‘ mittlerweile zu einem der beeindruckendsten Projekte entwickele, das er kennt und welches noch riesiges Potenzial für weitere vielversprechende Entdeckungsmöglichkeiten biete. Die Menge der an der Oberfläche entnommenen Mineralisierungen, die mit großen magnetischen Zielen übereinstimmen, sowie die Gehalte an Kupfer- und Goldmineralisierungen seien wirklich bemerkenswert. Die Genehmigungsverfahren seien ebenfalls bereits weit fortgeschritten und man freue sich bereits jetzt auf ein erstes Bohrprogramm, das für das zweite Quartal 2019 geplant werde.

Danach wird SomMin ein externes Ingenieurbüro über zwei Jahre mit zwei vorläufigen ‚Economic Scoping Studies‘ beauftragen, um die vorhandenen Magnetitvorkommen bzw. die identifizierte Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Mineralisierung zu berechnen. Wenn nachgewiesen werden kann, dass der Nettobarwert (‚NPV‘) einer Nichteisenlagerstätte innerhalb von ‚Sombrero Main‘ oder den ‚Aceros‘-Konzessionen höher als das Fünffache des Barwerts der vorhandenen Magnetitvorkommen innerhalb der ‚Aceros‘-Konzessionen ist, gilt die Option als erfüllt und das 80:20 Unternehmens-Joint-Venture wird unter Verwendung einer neuen gemeinsamen peruanischen Gesellschaft gegründet.

Für den Fall, dass SomMin keine Verfünffachung nachweisen kann, gilt das Joint-Venture dennoch nicht als gescheitert. In diesem Fall kann eine Verlängerung um bis zu drei Jahre beantragt werden, sofern allerdings ein Barwert von mindestens 100 Mio. USD nachgewiesen wurde und SomMin Aceros für jedes Jahr der Verlängerung zusätzliche 2 Mio. USD investiert.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!