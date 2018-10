Auryn Resources – hochgradige Gold- und Kupferfunde in Gesteinsproben und Steppe Gold zieht zweite Tranche

Das peruanische rund 100.000 ha große Kupfer-Goldprojekt ‚Sombrero’ wurde von der kanadischen Explorationsgesellschaft Auryn Resources Inc. (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG), in den vergangenen drei Monaten intensiv mittels Feldprogramm auf vorhandene Erzkörper untersucht.







Aus diesem Programm konnte die Gesellschaft nun hervorragende Ergebnisse aus zwei separaten mineralisierten Zonen über etwa 600 m x 200 m veröffentlichen. Zu den besten Proben gehören z.B. die Nummern W654602 in der 31,60 g/t Gold (Au), 35,20 g/t Silber (Ag) und 0,420 % Kupfer (Cu) enthalten sind. Aber auch die Probe W654607 lieferte mit 5,91 g/t Au, 6,02 g/t Ag und 5,25 % Cu hervorragende Gehalte. Die Probe W64794 ergab 3,51 g/t Au, 13,25 g/t Ag und 0,273 % Cu. Probe Nummer W654692 erbrachte 3,09 g/t Au, 24,40 g/t Ag und 0,021 % Cu.

Quelle Auryn Resources

Nach erfolgreichen Voruntersuchungen hat Auryn weitere 11.000 ha Land akquiriert, das im Osten an das ‚Cotabambas’-Projekt angrenzt. Mit ausschlaggebend für die jüngste Liegenschaftserweiterung waren neben den sehr positiven Gold- und Silbergehalten auch die Kupfer-Zink-Molybdän-Strukturen aufzeigten.

Quelle: Auryn Resources

Die Existenz von signifikanten Goldführenden Venen innerhalb der ‚Ferrobamba’-Grünsteinformation zeige, dass die Mineralisierungen auf beiden Seiten der Kontaktzonen vorhanden sind. Dies sei eine wichtige Erkenntnis, die die Annahme bekräftige, dass eine bedeutende Kupfer-Gold-Skarnformation in der 3,5 km langen Kontaktzone existieren könnte, erklärte Auryns - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298461 -Chefgeologe Michael Henrichsen.

Damit bleiben die weiteren Explorationsergebnisse des Unternehmens sehr spannend!







Steppe Gold zieht zweite Tranche der Projektfinanzierung

Der angehende kanadische Edelmetallproduzent Steppe Gold Ltd. (ISIN: CA85913R2063 / TSX: STGO), der in der Mongolei das fortgeschrittene 5.500 Hektar große Goldprojekt ‚Altan Tsaagan Ovoo’ (‚ATO’) betreibt, welches bereits Ende des Jahres die Gold- und Silberproduktion beginnen will und mit dem ‚Uudam Khundii’ ein weiteres Goldprojekt betreibt, tritt in die finale Phase der Endfinanzierung ein.

Für das ‚ATO’-Goldprojekt besteht mit dem Finanzier Triple Flag eine Finanzierungsvereinbarung über insgesamt 23 Mio. USD, die in Tranchen, abhängig vom Erreichen einzelner Entwicklungsschritte, ausbezahlt wird.

Steppe Gold hat nun um die Anweisung von 8,1 Mio. USD gebeten, da das Unternehmen selbst bereits 3,8 Mio. USD für die Weiterentwicklung des Projektes im Monat Oktober 2018 verwendet hat. Die weiteren Tranchen betragen USD 2,6 Mio. USD – ebenfalls noch für den Oktober 2018 – und 1,7 Mio. USD für den November 2018.

Die Vereinbarung mit Triple Flag wurde bereits im 11. August 2017 unterzeichnet und beinhaltet auch eine Goldkauf- und Verkaufsvereinbarung, nach der Steppe Gold - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298404 - Anteilig die Gold- und Silberproduktion an Triple Flag verkaufen wird. Aus der Produktion werden so lange 25 % des produzierten Goldes und 50 % des Silbers an Triple Flag verkauft, bis insgesamt 46.000 Unzen Gold und 375.000 Unzen Silber geliefert worden sind. Dafür hat Triple Flag zugesichert, die 23 Mio. USD in zwei Tranchen auszuzahlen. Die ersten 50 % (11,5 Mio. USD) wurde bereits am 15. September 2017 an Steppe Gold entrichtet. Die zweiten 11,5 Mio. USD waren abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine in der Projektentwicklung, oder, wenn Steppe Gold selbst 15 Mio. USD in die Entwicklung des ‚ATO’-Projekts investiert hat. Seit dem Steppe Gold diese Entwicklungsstufe erreicht hat, wurde noch keine weitere Tranche der Kreditfazilität gezogen, weshalb nun die gesamte Summe für den Oktober 2018 abgerufen wird.

Gleichzeitig meldete das Unternehmen, dass man die Schuldverschreibungen in Höhe von 5 Mio. USD für die Akquisition des ‚ATO’-Projektes an Centerra Gold Inc. als Teil des Kaufpreises erstattet hat. Der noch offene Betrag von weiteren 5 Mio. USD ist bis zum 29. September 2019 zu begleichen.

Triple Flag ist ein Finanzierer von Minengesellschaften, deren Fokus auf Edelmetalle liegt. Triple Flag ist die Muttergesellschaft von Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd. und Triple Flag Mining Finance Ltd. Darüber hinaus werden auch sogenannte ‚Streaming- und Royaltyinvestitionen’ abgeschlossen, hinter denen die Elliot Management Corporation steht, die als erfahrenes Investmenthaus mit über 30 Mrd. USD an Investitionsvolumen gilt.

Steppe Gold unterhält sehr gute Beziehungen zur Regierung und den Kommunen. Denn es ist das erste Unternehmen, das mit der mongolischen Regierung das ‚Gold-2-Programm’ eingeführt hat. Dieses Programm ist ein Regierungsplan, der Goldexplorations- und Bergbauunternehmen stark unterstützt. Es beinhaltet unter anderem finanzielle Unterstützung durch die Landesbank und günstige Lizenz- und Steuerregelungen.

Steppe Gold hat bereits eine Minenlizenz für 30 Jahre erhalten und kann also wenn alles fertiggestellt ist mit einer anfänglichen von 40.000 Unzen Goldäquivalent (AuÄq) pro Jahr beginnen, deren Cash-Kosten bei unter 350,- USD pro Unze AuÄq liegen sollten.





