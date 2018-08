Auryn Resources erfährt hohe Bewertung in unabhängiger Research Studie

Der kanadische Goldexplorer Auryn Resources (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG) zeichnet sich bei seinen kanadischen und peruanischen Projekten als ein rasch wachsendes Unternehmen aus. Speziell die jüngsten Bohrerfolge auf den beiden kanadischen Projekten ‚Homestake Ridge’ und ‚Committee Bay’, sowie das Potential des Peruprojektes ‚Sombrero’ erweckte das Interesse von Marktanalysten.

Am 20. August 2018 veröffentlicht das renommierte kanadische Research-Haus H. C. Wainwright & Co. eine Studie und widmet sich erstmals detailliert dem aufstrebenden Goldexplorer Auryn Resources. Für die in dieser Studie ausgesprochene Kaufempfehlung dienten vorrangig die bisherigen Erfolge auf ‚Committee Bay’ und ‚Homestake Ridge’. Die hochwertigen Vererzungen in der ersten Ressourcenschätzung von ‚Committee Bay’ wurde mit rund 7 Gramm Gold je Tonne Erz. Diese ausgewiesenen Gehalte in den angezigten (‚indicated’) und geschlussfolgerten (‚inferred’) Kategorien scheuen keinen internationalen Vergleich. Ergänzt werden diese guten Werte durch eine Erstressource auf dem ‚Homestake Ridge’-Projekt, das 125.000 Unzen mit durchschnittlich 6,25 Gramm Golde je Tonne in der angezeigten Kategorie und 932.000 Unzen zu rund 4 Gramm je Tonne in der vermuteten Kategorie ausweist

Die aktuellen Bohrkampagnen sollen diese hochqualitativen Ressourcen weiter erhöhen, was laut H.C. Wainwright durchaus den Unternehmenswert steigern sollte. Als sehr aussichtsreich hält der Analyst der Studie die Bohrkampagne an der südlichen ‚Riffflanke’ von ‚Committee Bay’ zum Beispiel schon deshalb, da bereits 2017 bei Bohrungen in diesem Bereich etliche weitere Ziele entdeckt wurden, die nun mit Bohrungen näher untersucht werden sollen. Durch die Akquisition von North Country Gold Corp. im September 2015 erhielt Auryn Resources Zugriff auf volle Rechte des Landpaketes von rund 390.000 ha. Auf Basis historischer Bohrdaten und eigenen Kampagnen in den Jahren 2016 und 2017 konnte Auryn Resources neben einer Erstressource viele weitere mineralisierte Abschnitte entdecken, die es nun gilt systematisch zu erforschen. Dieses Potential und die Erwartung exzellenter Bohrergebnisse aus der laufenden Bohrkampagne mit insgesamt 10.000 Bohrmeter ließ H.C. Wainwright in die Bewertung mit einfließen. Mit ausschlaggebend für die hohe Zukunftsbewertung war die ‚Aivic’-Entdeckung, einem Projektteil auf ‚Committee Bay’, aus 2017, wo bei einem ersten „Antesten“ des Areals 4,7 g/t Gold (Au) über 12,2 m, darin enthalten 3,05 m mit 18,09 g/t Au erkannt wurden. ‚Aivic’, wie auch ‚Three Bluffs’ liegen auf einer etwa 7 km langen mineralisierten Zone, die bis dato noch nicht erforscht wurde. H.C. Wainwraight schätzt, dass dieser Mineralisierungskorridor noch jede Menge gute Werte liefern wird.

Parallel dazu räumt H.C. Wainwright dem ‚Homestake Ridge’- Projekt ebenso hohes Zukunftspotential ein, da auch von der aktuell laufenden Bohrkampagne über 3.000 m eine Fortsetzung der guten Funde erwartet wird. Zudem, so die Rohstoffexperten weiter, könne Auryn wahrscheinlich für dieses Projekt noch mit einer erhöhten Ressourcenschätzung im 2. Halbjahr 2018 aufwarten.

Auch für das peruanische Projekt ‚Sombrero’ findet das Researchhaus positive Worte. Dies deshalb, da bei Probenentnahmen und Schürfgräben Ende 2017 die Fundstellen von Gold und Kupfer auf eine Fläche von 4,5 x 4,2 km ausgedehnt werden konnten. Konkret konnte dabei eine Goldzone von 2,3 km x 500 m ausgemacht werden, die aufgrund der hochmineralisierten Gesteinsproben mit bis zu 7,5 g/t Au und 16 % Kupfer (Cu) auf ein großflächiges Erzdepot hinweisen könnten.

Wie bei jedem Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298461 - ist auch die Managementqualität ein wichtiger Punkt in der Unternehmensentwicklung. H.C. Wainwright würdigt die vergangenen Erfolge des Managements und prognostiziert, dass sie diese Qualität auch bei Auryn Resources erfolgreich einbringen werden.

So hat H.C. Wainwright in seiner Gesamtbeurteilung nicht nur die vorhandenen Bodenwerte, den Kassenstand von rund 10 Mio. CAD, sondern auch die Mineralwerte im Boden herangezogen und mit ‚in situ’ 50,- CAD je Unze in den Ressourcen bewertet. Daraus errechnet das Analystenhaus einen aktuellen Unternehmenswert von 106,8 Mio. CAD. Dieser Wert entspräche bei derzeitiger Ressource einem Wert von nur rund 31,- CAD je Unze Gold im Boden, wodurch H.C. Wainwright eine deutliche Unterbewertung zum kolportierten Bodenwert von 50,- CAD je Unze Gold konstatiert.

Auf Basis dieser Bewertungsansätze stellt H.C. Wainwright für Auryn Resources einen realistischen Kurswert von gerundet 1,70 CAD je Aktie fest und spricht für das Unternehmen eine klare Kaufempfehlung aus.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

