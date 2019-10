Auryn Resources – Kaufempfehlung nach Oberflächenexploration mit bis zu 981 g/t Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Folgeuntersuchungen auf Auryn Resources (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG - https://www.youtube.com/watch?v=5JVzSppLu9E -) peruanischem ‚Sombrero‘-Projekt liefern weiterhin vielversprechende Ergebnisse. Bei effektiven, regionalen Probenahmen von Flusssedimenten auf dem Projektteil ‚Ccello‘ führten anomale Silberreaktionen schließlich zur Entdeckung eines Systems mit hoher Sulfidierung. Dieses mineralisierte System erstreckt sich laut Oberflächenkartierung derzeit über eine Fläche von etwa 2,0 x 1,5 km.

Aufgrund dieser jüngsten Ergebnisse ist das Management der Ansicht, dass sich ein 500 m großes Gebiet mit massiven Siliziumdioxidstrukturen in Verbindung mit der Umwandlung von Quarz-Alunit und der Silbermineralisierung innerhalb dieser größeren Tonumwandlungszone befindet. Das heißt, dass aufgrund der ungewöhnlich hohen Silbergehalte an der Oberfläche die Chancen sehr hoch sind, auch in der Tiefe hohe Mineralisierungsgrade vorzufinden. Darüber hinaus bestätigen eine Reihe von Gesteinsgrabungsproben das Gehaltspotenzial eines großen Siliziumdioxidabschnitts, wobei die verschiedenen untersuchten Proben Gehalte von 981 Gramm pro Tonne (g/t), 72,1 g/t, 64,4 g/t, 40,6 g/t, 26,6 g/t und 20,5 g/t Silber zurückgegeben haben.





Quelle: Auryn Resources





Diese Ergebnisse und die Art der Edelmetallverteilung in Kombination mit solchen Systemen rechtfertigen die Fortsetzung einer ergänzenden unterirdischen Erkundung, zumal die Art der Entdeckung exakt im Einklang mit dem Gesamtpotenzial des ‚Sombrero‘-Bezirks steht. Auch erhöhte Arsen- und Antimonwerte über das größere tonveränderte Gebiet hinweg dienen als Indikator für weiteres signifikantes Potenzial und könnten sogar Vorbote für ein weiteres oberflächennahes Edelmetallziel mit einer erheblichen Silbermineralisierung an der Oberfläche sein.





Michael Henrichsen, COO und Chief Geologist, sagte im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung: „Dies ist die erste Folgeuntersuchung unserer Flusssedimentmessung im Jahr 2017 im südlichen Teil des ‚Sombrero‘-Distrikts. Und wieder wird schnell klar, dass noch erhebliches Potenzial in unserem 120.000 Hektar großen Flächenpaket steckt. Wir gehen davon aus, dass diese untersuchte Region Perus in den kommenden Monaten mehrere Chancen für die Entdeckung von Basis- und Edelmetallen bieten wird, während wir unser Folgeexplorationsprogramm fortsetzen.“ Zudem, so Henrichsen weiter, freue man sich schon jetzt auf die Erteilung der ersten Bohrgenehmigungen für den noch unerforschten Projektteil ‚Sombrero Main‘, aber auch auf die noch ausstehenden Bohrergebnisse des Sommerbohrprogramms vom Projekt ‚Committee Bay‘ in Nunavut sowie die Explorationsergebnisse von ‚Homestake Ridge‘ aus dem sogenannten Goldenen Dreieck von British Columbia.





Quelle: H.C. Wainwright & Co





Die jüngsten Explorationserfolge, die noch ausstehenden Bohrergebnisse, aber auch die Aussicht auf die ‚Sombrero Main‘-Bohrgenehmigung nahm Analyst Heiko Ihle und Tyler Bisset vom Analystenhaus H.C. Wainwright & Co zum Anlass, Auryn Resources eine Kaufempfehlung zu erteilen. Das Kursziel sehen sie bei 2,- USD, was rund 2,64 CAD entspricht und etwa 50 % über dem derzeitigen Aktienkurs an der kanadischen TSX Börse liegt.





Lobend erwähnten Ihle und Bisset auch den Abschluss der ersten 3 Mio. CAD-Tranche des 6 Mio. CAD-‚Bridge Loans‘. Die zweite Tranche ist im Bedarfsfall sehr schnell abrufbar. Das mit 10 % p.a. zu verzinsende Darlehen sei für das Unternehmen deutlich günstiger als eine Kapitalerhöhung, selbst wenn man die 500.000 begebenen Bonus-Optionsscheine mit einem Strike von 2,- USD und einer Laufzeit von drei Jahren berücksichtigen würde, welche das Management in Bezug auf das Darlehen begeben hat.









Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.





Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.