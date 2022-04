Aurubis nach Zahlen: Aktie in Au(f/s)bruchsstimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Aurubis (Monatschart): Aktienkurs nahe Allzeithoch. Der Trendverlauf bleibt positiv.

Freitag, den 22. April 2022





am heutigen Freitag einmal mehr interessant: ein Blick in das Lager der …

…Rohstoffe! Es geht, im weitesten Sinne des Wortes, um Kupfer. Doch heute nicht um das Basismetall an sich, sondern um den deutschen Einzelwert Aurubis AG (WKN: 676650). Schlusskurs der Aurubis-Aktie am Freitag, 22. April 2022 am Börsenplatz Frankfurt (Xetra-Basis): 110,75 EUR (-4,5%).

Die Company. Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein börsennotierter Kupfer-Produzent sowie Kupfer-Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet.

Die Ausgangslage. Der Kurs von Aurubis gehörte am Donnerstag (21.4.22) mit einem Plus von 6,6 Prozent zu den Outperformern innerhalb des MDAX (Schlusskurs: 116 EUR). Da verwundert die Gegenbewegung vom Freitag nicht wirklich. Der Break out über die 100-EUR-Marke konnte sich damit, wie von mir erwartet, weiter festigen; die 100 EUR-Marke betrachte ich nun als soliden Support. Den Titel hatte ich Ihnen bereits in der Vergangenheit als aussichtsreichen Einzelwert angedient. Mit aktuellen Kursen ~110 EUR notieren die Kurse von Aurubis nahe ihres Allzeithochs. Das KGV(2023e) liegt bei 15,5 (KGV(2022e): ~10,2) und die Dividendenrendite (2023e) erscheint mit einem Wert von ~2,1% in meiner Datenbank.

Zum Hintergrund. Im zweiten Geschäftsquartal hat die Aurubis AG von einem sehr starken Marktumfeld mit weiterhin hohen Metallpreisen profitiert. Unterstützt wurde der Trend durch verbesserte Produktionsmengen, sowie einer hohen Nachfrage nach Kupfer-Produkten und Schwefelsäure. Die weiterhin starke Nachfrage nach Industriemetallen stimmen Aurubis nun optimistischer als geplant: Der MDax-Konzern peilt für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr einen operativen Vorsteuergewinn in Höhe von 500 Mio. EUR bis 600 Mio. EUR an; das gab die Company am 21. April bekannt. Bei der vergangenen Prognoseerhöhung standen 400 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR auf dem Plan. Die kommende Ergebnisveröffentlichung ist für den 10. Mai 2022 anberaumt.

Die Prognose. Die Titel von Aurubis befinden sich in einem intakten Aufwärtstrendkanal. Dieser konnte im laufenden Monat nach oben (temporär) durchstoßen werden: grundsätzlich ein neuerliches, positives Signal! Vom positiven Trend zeugt auch die nach oben verlaufende 200- Tagelinie. Diese findet sich derzeit bei ~86 EUR und verstärkt damit die Schlüsselmarke an selbiger Preislinie. Darüber hinaus ist die Marke ~100 EUR als „psychologischer“ Support im Auge zu behalten. Die Titel gelten unter Charttechnikern zwischenzeitlich als etwas überkauft; die Gefahr einer Konsolidierung liegt in der Luft. Kurse oberhalb von 120 EUR würde ich für den weiteren Trendverlauf positiv betrachten. Der aktuell feste Preise für US-Kupfer – Montag, 21. März 2022: 4,668 USD/lb. – überzeugt noch immer und sollte das freundliche Kursgebare der Aurubis-Aktie ebenfalls unterstützen.

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus deutschen Landen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert! Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs OPTIONSSCHEINE EXPERT TRADER© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.