Aurubis: Überkauft im Aufwärtstrend

Aurubis AG (Monatschart): Notierungen auf Allzeithoch

Von Manfred Ries



Montag, 21. März 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

zu Wochenbeginn hin einmal mehr einen Blick auf die Commodities; sprich: auf die …

…Rohstoffe! Interessant am Montag: die Preisentwicklung bei der Aurubis AG (WKN: 676650). Wir sprechen also von einer deutschen Aktie aus dem Rohstoffbereich! Was für eine Story!! Bereits am 11. Februar hatte ich Ihnen diesen Wert positiv vorgestellt. Kurs damals: 101,95 EUR. Schlusskurs am Montag, 21. März 2022 in Frankfurt (Xetra-Basis): 113,65 EUR (+4,8%).

Die Company. Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein börsennotierter Kupfer-Produzent sowie Kupfer-Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet.

Die Ausgangslage. Der Break out über die 100-EUR-Marke konnte sich behaupten! Die Titel notieren de facto auf Allzeithoch. Das KGV(2023e) liegt bei 16 (KGV(2022e): ~10,7) und die Dividendenrendite (2023e) erscheint mit einem Wert von ~2% in meiner Datenbank.

Die Prognose. Die Titel von Aurubis befinden sich in einem intakten Aufwärtstrendkanal (grün schraffiert). Vom positiven Trend zeugt auch die nach oben verlaufende 200-Tagelinie. Diese findet sich derzeit bei ~86,69 EUR und verstärkt damit die Schlüsselmarke an selbiger Preislinie. Darüber hinaus ist die Marke ~100 EUR als „psychologischer“ Support im Auge zu behalten. Aktuell notieren die Kurse im oberen Bereich ihres Aufwärtstrendkanals. Dies spräche grundsätzlich für eine Konsolidierung. Andererseits aber überzeugt der aktuell feste Preise für US-Kupfer – Montag, 21. März 2022: 4,72 USD/lb.



Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus deutschen Landen. Ja, auch Deutschland kennt seine Rohstoff-Aktien. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert! Die nächste Ausgabe meines Newsletters erscheint am kommenden Montag, 28. März 2022. Bis dahin ...

...herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

