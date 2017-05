Aurubis Long: 105-Prozent-Chance

Aurubis glänzt. Der Kupferproduzent verdiente im zweiten Quartal mehr als erwartet. Auch charttechnisch sieht es weiterhin interessant aus. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von Aurubis könnte sich bei steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 105 Prozent ergeben.

Kupferproduzent Aurubis verdiente und setzte im zweiten Quartal seines im Oktober beginnenden Geschäftsjahres deutlich mehr um als erwartet und bestätigte dadurch den Jahresausblick. Der Umsatz stieg um 27 Prozent und der Gewinn vor Steuern lag mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Unter dem Strich lag der operative Gewinn um ein Drittel höher als im Vorjahr. Das Wachstum wurde vor allem von guten Rohstoffmärkten, vor allem im Recyclingbereich, getragen. Zudem stützte der starke US-Dollar das Ergebnis, da ein wesentlicher Teil der Einnahmen in US-Dollar gerechnet werden, teilte der Konzern am Montag mit. Charttechnisch ist die Aurubis-Aktie drauf und dran, aus einem seit Mitte letzten Jahres laufenden Aufwärtstrend ein weiteres Mal nach oben auszubrechen. Der erste Ausbruch stoppte bei 66,55 Euro. Innerhalb der Trendbewegung befinden sich die Notierungen erneut an der Oberseite und können dabei von einer horizontalen Unterstützung um 62,20 Euro und einem ansteigenden Support um 62 Euro gehalten werden. Ein Ausbruch nach oben könnte im freundlichen Marktumfeld eine dynamische Bewegung in Trendrichtung mit sich bringen. Jedoch sollte die Richtung bewusst eng auf der Unterseite abgesichert werden, da bei einem Bruch der Unterstützungen eine gegenläufige Bewegung eintreten könnte.

Aurubis (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer steigenden Aurubis-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN CY2CJJ) mit einem Hebel von 6,5 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 14,9 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 61,90 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich dadurch unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,78 Euro. Bei einem Schlusskurs über 65,50 Euro kann dieser bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel für eine steigende Aktie könnte sich auf weitere Sicht um 75 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 4,5 zu 1.