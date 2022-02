Aurubis: »Break out« in Angriff

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Aurubis (Monatschart): Neuer Ausbruchsversuch über die 100-EUR-Marke.

Von Manfred Ries

Freitag, 11. Februar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues aus der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Einmal mehr im Fokus von Analysten: die

…Rohstoffe! Heute geht es um einen deutschen Aktienwert aus dem Kupfer-Sektor: Um die Aurubis AG (WKN: 676650).

Die Company. Die Aurubis AG mit Sitz in Hamburg ist ein börsennotierter Kupfer-Produzent sowie Kupfer-Wiederverwerter. Nach der Übernahme des belgischen Kupfer-Produzenten Cumerio durch die Norddeutsche Affinerie AG (2008) firmiert das Unternehmen seit April 2009 als Aurubis AG. Die Titel finden sich im MDAX gelistet.

Die Ausgangslage. Mit aktuellen Kursen um 102 EUR wird es jetzt bei der Aurubis AG ganz, ganz spannend! Denn am Freitag kam es zu einem neuerlichen Ausbruch über die „magische“ 100-EUR-Marke, die oftmals eine starke, psychologische Bedeutung innerhalb der Charttechnik erlangt. Einmal überwunden, setzt sich der positive Trend zumeist fort und die 100-EUR-Marke erweist sich im Anschluss oftmals als solider Support. Schlusskurs der Aurubis-Aktie am Freitag, 11. Februar 2022 in Frankfurt: 101,95 EUR (+4,1%). Damit könnte sich der Ausbruch als erfolgreich erweisen – sollte aber durch feste Eröffnungskurse am Montag bestätigt werden. Das KGV(2023e) liegt bei 14,4; (KGV(2022e): 9,7). Die Dividendenrendite (2023e) erscheint mit einem Wert von 2,1% in meiner Datenbank.

Die Hintergründe. Bereits im Januar kam es zu einem Break out über die 100-EUR-Marke. Die Kurse kletterten im Anschluss daran bis auf 102,40 EUR – ein neuerlicher Widerstand! Der Februar startete verhalten und die Kurse manifestierten sich im Bereich zwischen 90/100 EUR, bevor es am Freitag, 11. Februar, zu einem Sprung nach oben kam.

Die Prognose. Würden sich die Kurse in der neuen Handelswoche oberhalb von 100 EUR etablieren, so könnte sich vorliegender Break out als nachhaltig erweisen. Doch der Widerstand bei 102,40 EUR hat natürlich weiterhin Bestand. Eine größere Unterstützung ist im Bereich 87/90 EUR zu erwarten.

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus deutschen Landen. Ja, auch Deutschland kennt seine Rohstoff-Aktien. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.