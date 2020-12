Aurora Solar: Strategische Kooperation mit deutscher WAVELABS Solar!

Die Aktie von Aurora Solar Technologies (WKN A14T2F / TSX-V ACU), auf die wir die Leser von GOLDINVEST.de schon vor geraumer Zeit aufmerksam gemacht haben, hat zuletzt mächtig angezogen. Das dürfte einerseits auf die positiven Entwicklungen im Unternehmen zurückzuführen sein, andererseits auch damit zu tun haben, dass sich die Stimmung für den Bereich Erneuerbare Energien in Nordamerika mit dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden erheblich gebessert hat. Nun legt Aurora Solar Neuigkeiten vor, die unserer Ansicht nach noch einmal für Schwung sorgen könnte!



Aurora haben wir unseren Lesern ursprünglich vor allem als Hersteller von Messsystemen für Solarzellenhersteller vorgestellt, der insbesondere im größten Markt für Solarzellen – China – stark aufgestellt ist – und sein Geschäft mit der Zeit immer weiter ausbauen konnte. Parallel dazu hat Aurora aber an einem Softwareprodukt für die Solarzellenproduzenten gearbeitet, das dem Unternehmen signifikante, regelmäßige Umsätze bescheren soll, wie Aurora sie im Geschäft mit den Messgeräten / Zellentestgeräten nicht erzielt.



Dieses Insight genannte Produkt wertet mithilfe geschützter Algorithmen die großen Datenmengen aus, die während der Solarzellenherstellung vom Zellentestgerät gesammelt werden. So kann dem Hersteller in Echtzeit mitgeteilt werden, wie gut seine Produktionsanlagen arbeiten, wo Probleme auftreten (können) oder wo die Produktion noch verbessert werden kann.





Heute teilte Aurora Solar dann mit, dass man eine strategische Kooperation mit der deutschen WAVELABS Solar Metrology Systems GmbH eingeht, die die Integration von Insight mit den Solarzellentestgeräten der WAVELABS beinhaltet! Dabei wird WAVELABS eine spezielle Zelltestfunktionalität und Daten bereitstellen, die in Auroras erweiterten Versionen des Insight-Produkts verwendet werden können. Insgesamt erhoffen sich die neuen Partner von der Zusammenarbeit die Entwicklung zusätzlicher Mehrwertmerkmale und Funktionalität in den jeweiligen Produkten. Mithilfe dieser Vorteile für den Kunden hofft man, das Geschäftswachstum beider Unternehmen beschleunigen zu können.Aurora und WAVELABS werden aber nicht nur bei der Produktentwicklung kooperieren, sondern auch bei Werbung, Vermarktung und Vertrieb ihrer jeweiligen Produkte zusammenarbeiten, was uns ein weiterer wichtiger Vorteil für beide Unternehmen zu sein scheint. Wir sehen jedenfalls die Zusammenarbeit Auroras mit einem etablierten Unternehmen wie WAVELABS sehr positiv. Auch wenn das Unternehmen vielen Anlegern bisher kein Begriff gewesen sein dürfte, handelt es sich doch um einen wichtigen Player im Markt für Zellentestgeräte.Laut dem Unternehmen selbst, betreut WAVELABS weltweit mehr als 80 Kunden. Darunter befinden sich demzufolge alle großen Forschungs- und Entwicklungsinstitute für Solarenergie und die meisten der zehn größten Solarzellenhersteller. Etwa ein Drittel aller jährlich produzierten Solarzellen wird von den WAVELABS-Solarzellentestgeräts überwacht, heißt es!Wir gehen stark davon aus, dass Aurora Solar von dieser Zusammenarbeit erheblich profitieren können wird. Schon 2021 soll das Geschäft in Partnerschaft mit Aurora ausgebaut werden, erklärte WAVELABS-CEO Dr. Torsten Brammer.