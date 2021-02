Aurora Solar: Insight-Software nähert sich der Markteinführung

Die Messysteme von Aurora Solar Technologies (WKN ACU / TSXV ACU) erfreuen sich bei Solarzellenherstellern weltweit großer Beliebtheit, helfen sie doch, den Produktionsprozess in diesem mittlerweile margenschwachen Geschäft zu optimieren. Um ein noch regelmäßigeres und planbareres Geschäft zu etablieren, hatte Aurora vor längerer Zeit die Entwicklung eines Softwareprodukts angestoßen, das die Solarzellenproduktionsleistung weiter optimieren soll. Dieses Insight genannte Produkt nähert sich nun stark der Marktreife!



Eine der letzten Stufen vor der breiteren Markteinführung ist die Prüfung und Bewertung des Produkts, die erste Version nennt sich Insight Essentials, durch einen potenziellen Kunden – in diesem Fall ein technologieführendes Unternehmen der Branche, das schon seit langen Jahren die DM-Messsysteme von Aurora verwendet. Ziel ist es, das Ertragsmanagement und das Kosteneinsparungspotenzials von Insight Essentials bei der Qualitätskontrolle zu ermitteln sowie das Geschäftsmodell für die Verwendung als abonnementbasiertes Produkt in einer Produktionsumgebung mit hohen Stückzahlen zu quantifizieren. Das Bewertungsprojekt wird voraussichtlich schon im März beginnen, zunächst 90 Tage dauern und soll innerhalb von 180 Tagen vollständig abgeschlossen sein.





Aurora hat die Insight-Plattform unter Verwendung von Branchen-Know-how zusammen mit neuartigen geschützten Algorithmen und Technologien entwickelt, um die gewaltigen Datenmengen zu bewerten, die während der Herstellung von Solarzellen gesammelt werden. Insight Essentials wertet diese Daten aus und informiert den Hersteller in Echtzeit (!) darüber, wie gut seine Produktionsanlagen arbeiten, wo Probleme auftreten können oder wo Ertrag oder Qualität verbessert werden könnten. Bestätigen sich diese Funktionen, könnten Insight Essentials – und zukünftige Versionen, die z.B. auch Messgeräte wie die von Aurora integrieren sollen – den Solarzellenproduzenten potenziell erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen.Aurora Solar ist auf dem besten Weg, sich mit Insight eine zweite, regelmäßige Umsatzquelle zu schaffen. Sollte diese und mögliche weitere Bewertungskooperationen erfolgreich verlaufen, könnte dies unserer Ansicht nach erheblich dazu beitragen, dass sich die Software bei den Solarzellenherstellern durchsetzt.