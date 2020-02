Aurora Solar: Eroberung des chinesischen Marktes schreitet voran

Erst vor Kurzem hatte die kanadische Aurora Solar (TSX-V ACU / WKN A14T2F), die Messtechnik für Solarzellenhersteller produziert, bekanntgegeben, dass die Einführung eines neuen Software-Produkts zur Qualitätskontrolle bei der Herstellung von Solarzellen näher rückt. Davon verspricht man sich kontinuierlichere, wiederkehrende Einnahmen erzielen zu können. Die Neuigkeit wurde damals an den Aktienmärkten mit einem Kurssprung von mehr als 20% begrüßt.



Gleichzeitig aber baut das Unternehmen sein Geschäft mit seiner „Hardware“, den Messsystemen, insbesondere in China, weiter aus – und kann nun einen weiteren Großauftrag über zehn dieser DM-Messysteme melden!





„Dieser Auftrag setzt Auroras schnelles Wachstum und die Eroberung des Marktes in China fort", erklärte Gordon Deans, CEO von Aurora. Er betont besonders die aktuelle Kontinuität des Geschäfts in der Volksrepublik.Aurora hatte vor einiger Zeit beschlossen, sich auf diesen, den größten, Markt für Solarzellen zu konzentrieren. Mitte 2018 hatte man eine Niederlassung in Schanghai gegründet und verfügt dort mittlerweile über ein Team von vier Ingenieuren, die direkt mit den Kunden in den Bereichen Produktverkauf, Installation und Unterstützung zusammenarbeiten. Darüber hinaus erhält man Unterstützung von Saratoga Technology, dem Partner des Unternehmens auf dem chinesischen Markt, in Bezug auf den inländischen Vertrieb und Kundendienst.Aurora erwartet, dass die DM-Messsysteme in diesem Quartal des laufenden Geschäftsjahres oder zu Beginn des nächsten Quartals ausgeliefert werden. Seit Mitte vergangenen Jahres konnte das Unternehmen bereits fünf ähnliche Aufträge aus dem Reich der Mitte melden.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Aurora Solar Technologies halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Aurora Solar Technologies steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu Aurora Solar Technologies entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Aurora Solar Technologies profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.