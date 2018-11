Aurora Cannabis – auf zu neuen Hochs

Cannabis-Aktien hatten einen schwarzen Oktober an der Börse. Blicken wir auf Aurora finden wir ein Jahreshoch am 16. Oktober bei 11 Euro. Rund 10 Tage später notierte die Aktie der Kanadier bei fünf euro. Wie man sieht nichts für Anleger, aber eine spannende Wette auf die Zukunft von Cannabis im medizinischen Bereich und die zunehmende Legalisierung. Nun könnte die Aktie um sechs Euro einen Boden gefunden haben. Für neuen Rückenwind sorgen am Montag die Quartalszahlen. Am Dienstag ist Tilray an der Reihe, am Mittwoch folgt Canopy Growth. Bullen greifen zum Call-Optionsschein mit der WKNDie Basis liegt bei 9 CAD, knapp unter dem aktuellen Kurs. Der Schein läuft bis März 19. Bis Juni läuft die WKNmit 10er-Basis.

Diese Zertifikate handeln Sie besonders günstig bei finanzen.net Brokerage – für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade. Hier informieren!

Blicken wir auf die Zahlen:

Das Nettoergebnis des ersten Quartals stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 3,6 Mio. USD auf 105,5 Mio. USD nach 79,9 Mio. USD im Vorquartal. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 260% und im Vergleich zum Vorquartal um 55% auf 29,7 Mio. USD, während der Umsatz mit Cannabis im Vergleich zum Vorjahr um 236% und zum letzten Quartal um 65% auf 24,6 Mio stieg. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Gramm Cannabis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf 8,39 USD, während die Kosten pro Gramm um 12% auf 1,90 USD sanken. Bei Cannabisextrakten sank der Nettoverkaufspreis pro Gramm um 26% auf 12,12 $, während die Kosten um 22% auf 1,45 $ sanken. Die Anzahl aktiver registrierte Patienten stieg um 250% auf 67.484.

“Wir sind zuversichtlich, dass unsere rasch steigende Produktionskapazität zu einer weiteren Beschleunigung des Umsatzwachstums führen wird.” sagte Terry Booth, Chief Executive.

Spannende Analysen und Tradingideen finden Sie auch in unserem Videonewsletter – mehr dazu hier.

Unsere Depots schlagen sich in diesem Jahr zum DAX ausgezeichnet. Gerne anmelden und testen…