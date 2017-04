Aurelius: Das Vertrauen ist weg

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius hat die Vorwürfe von Gotham ausreichend kommentiert und imWesentlichen schlüssig widerlegt. Dennoch befindet sich die Aktie aufdem Weg zurück zum Tief. Das hat mit dem Geschäftsmodell von Aurelius zutun - und dem erfolgreich beschädigten Vertrauen. Aurelius war definitivein gut gewähltes Ziel für eine Shortattacke. Denn das Unternehmennotierte im Vorfeld fast 50 Prozent über dem Net Asset Value, den dieGesellschaft per Ende Dezember berechnet hat. Trotz aller Wertschöpfung,die man dem Konzern zutraut, ist das definitiv sehr teuer. Doch wie kames zu dieser Ausgangslage?Das Management hat in der Vergangenheit ein gutes Händchen bei derExpansion bewiesen und den Umsatz deutlich ausgeweitet. Einzelne sehrertragsstarke Jahre weckten dabei die Hoffnung auf eine goldene Zukunft.Das Jahr 2016 hat allerdings gezeigt, dass gute Ergebnisse nichtextrapoliert werden können - was aber auch für schwache Jahre gilt. Dasliegt an der Natur des Geschäftsmodells einer Beteiligungsgesellschaftmit Sanierungsfokus, deren Entwicklung stark von einzelnen Übernahmenund Exits geprägt wird. Auch hier haben sich die Shortseller mit demertragsseitig eher schwachen Jahr einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Unddie Anleger scheinen die Schattenseiten des Geschäftsmodells - dazuzählen die erfolgswirksame Vereinnahmung von negativenUnterschiedsbeträgen zur Übernahme, die eher geringe operativeProfitabilität des Portfolios und die immer wieder auftretendenInsolvenzen, teilweise während der Haltedauer, teilweise danach (was imSanierungsgeschäft allerdings Standard ist) - nun wesentlich kritischerwahrzunehmen, weshalb der Kurs sich von den markierten Zwischentiefskaum lösen konnte.Aurelius wird Zeit und Erfolge brauchen, um diesen Vertrauensverlustwettzumachen. Sofern das Kerngeschäft von den Kursturbulenzen nichtnegativ beeinträchtigt wird, können erfolgreiche Transaktionen nun aberwieder einen substanziellen Hebel auf den Marktwert des Unternehmensausüben. Denn aktuell liegt die Kapitalisierung nur noch bei 1,2 Mrd.Euro und damit deutlich unter dem Net Asset Value von 1,42 Mrd. Euro.Trotz des kurzfristig negativen Trends und der hohen Volatilität hatsich das Chance-Risiko-Verhältnis in Relation zu Anfang März damiteigentlich deutlich verbessert.