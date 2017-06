Aurelius: Treffer! Nach dem Volltreffer ist vor dem Volltreffer! Das läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Unsere letzte neue Trading-Idee mit Aurelius hatten wir den Abonnenten des Express-Service am 06. Juni zukommen lassen. Der Artikel dazu wurde nachträglich mit folgendem Titel veröffentlicht: „Aurelius: Neue, starke Trading-Chance oder Gefahr und hohes Risiko?“ Bei dieser neuen Trading-Chance waren wir davon ausgegangen, dass unsere Abonnenten, die den vorhergegangenen Börsentipp mit Aurelius mit dem von uns vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat erst einmal im Bereich von 150% Gewinn Kasse gemacht hatten.





Am 20. April hatten wir im RuMaS Express-Service Aurelius für einen Trade ab 40,00 Euro vorgeschlagen und in den RuMaS Trading-Tipps läuft der Trade ab 41,25 Euro. Nach dem letzten Hoch bei 53,80 Euro hatte die Aktie eine kleine Verschnaufpause gebraucht und wir hatten einen neuen Einstiegskurs genannt, der bei einem weiteren Kursanstieg eine gute Chance darstellte. Dieser Punkt wurde inzwischen wieder überschritten und wir glauben daran, dass bei Aurelius noch mehr drin ist. Der Kursanstieg seit dem 07. Juni ist zwar etwas holprig gewesen, aber immerhin hat es vier neue Hochs gegeben und wenn es ein fünftes neues Hoch gibt, sollten die Gewinne weiter sprudeln. Es sind noch immer rund 6% leerverkaufte Aktien und es müsste den Bullen doch gelingen diese Zocker aus dem Feld zu schlagen.Mit jedem Kursgewinn mehr steigert sich die Chance, dass sich die Aktie immer schneller nach oben bewegt, weil die Leerverkäufer die Positionen glattstellen müssen. Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.