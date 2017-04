Aurelius – die Stellungnahme

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius beschäftigt weiter die Aktionäre. Nach der “Short-Attacke” der vergangenen Woche, hat man nun ausführlich Stellung bezogen. Die Lage ist spannend, denn der Leerverkäufer Gotham City löste seine Positionen auf. Damit könnte man auf die Idee kommen, dass sich mal wieder einer “die Taschen voll gemacht” hat. Denn es erinnert an Wirecard und Ströer. Keine finalen Beweise, kein finaler Glaube an das eigene Kursziel, aber frühzeitiges “Kasse machen”. Unser Produkt für ein Comeback aus Mangel an Hebelpapieren - TD8SM5 . Dennoch ist der Glaube an Aurelius angekratzt, wie der Kursverlauf am Freitag zeigte. Spannend dürfte es daher zu Handelsbeginn werden, denn mit 17 Seiten kontert man die Attacke. Dort heisst es: “Gothams Bericht stellt eine Reihe von Behauptungen auf, die AURELIUS in dem vorliegenden Papier ohne Ausnahme widerlegen wird.” Den kompletten Bericht finden Sie. Wir werden uns in dieser Woche in unseren Webinaren mit Aurelius beschäftigen.

