Aurelius: Pulver verschossen?

Auch bereinigt um den Dividendenabschlag hat die Aktie von Aureliusgegenüber den markierten Zwischenhöchstständen der letzten Wochendeutlich abgegeben. Vor allem der letzte Beteiligungsverkauf hat keinepositive Wirkung mehr entfaltet – und das aus nachvollziehbaren Gründen.Nach der Short-Attacke hat das Aurelius-Management die Tochter SECOP für185 Mio. Euro verkauft – und weitere Exits in Aussicht gestellt. Am 7.Juli wurde geliefert: Wurde 220 Mio. Euro konnte die BeteiligungGetronics verkauft werden. Daraus resultiert ein EBITDA-Beitrag von 160Mio. Euro.Ein bemerkenswerter Erfolg, allerdings hatte das Unternehmen diesen Wertzuvor genau im Net Asset Value abgebildet. Und hier liegt vermutlicheine Erklärung dafür, warum die Aktie von dem Deal per Saldo kaumprofitieren konnte. Aktuell werden die Perlen des Portfolios verkauft,und die Preise liegen auf (Getronics) oder sogar unter dem Ansatz(SECOP) im NAV. Dieser lag Ende März noch bei 1,44 Mrd. Euro und muss umdie Dividendenausschüttung in Höhe von mehr als 120 Mio. Euro korrigiertwerden, beträgt also aktuell etwas mehr als 1,3 Mrd. Euro. DieMarktkapitalisierung von 1,47 Mrd. Euro stellt dazu immer noch einensubstanziellen Aufschlag dar. Aurelius muss also den NAV deutlichsteigern, um neues Kurspotenzial zu schaffen. Mit Exits gelingt das ehernicht, das haben die jüngsten Beispiele gezeigt. Eher dürften diebereits getätigten neuen Investments und die in Aussicht gestellten,noch anstehenden nach einer umfassenden Restrukturierung substanziellepositive Wertbeiträge leisten. Bis das im NAV sichtbar wird, könnte esaber etwas dauern. Abzuwarten bleibt, wie groß der Badwill ist, denAurelius zur Übernahme verbucht. Auf dem aktuellen Kursniveau ist dieAktie von Aurelius durch NAV und Track-record ganz gut nach untenabgesichert. Bis die Zwischenhochs aus den letzten Wochen wiederangegriffen werden können, scheint aber Geduld notwendig – zuvor mussdas Unternehmen weitere deutliche Fortschritte im Portfolio belegen.