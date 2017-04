Aurelius – Neues aus dem Bundesanzeiger!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Zwanzig Prozent rauf, dann wieder ein paar Prozent runter – bei Aurelius geht es richtig zur Sache, wie Sie hier noch einmal lesen können. In unseren Webinaren kommende Woche – zur Anmeldung hier – wird die Causa Aurelius Top-Thema sein, ebenso wie natürlich die Frage, wohin es im zweiten Quartal mit den Märkten geht. Wie man auf den Zug noch aufspringt und ob die Deutsche Bank wirklich 8,3 Milliarden Zusatzgewinn verbuchen kann, das klären wir hier auf. Doch zurück zu Aurelius. Am Freitag Nachmittag zu später Stunde ging es wieder abwärts und dies liegt am Bundesanzeiger. Denn die Short-Positionen sind nicht ganz ausradiert:Diese Info nehmen wir also mit in die kommende Woche, alles andere zu Aurelius bleibt erst einmal Spekulation und anhand von Wirecard und Ströer hatten wir gezeigt, dass man sich diese Ausverkaufe auch gut zunutze machen kann. Wer eingestiegen ist mit unseren Long-Papieren, der hat eine Menge Freude. Sobald es welche auf Aurelius gibt, melden wir es hier – natürlich.

1) Coltrane Asset Management, L.P. New York Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen

Zu folgendem Emittenten wird vom oben genannten Positionsinhaber eine Netto-Leerverkaufsposition gehalten:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

ISIN: DE000A0JK2A8

Datum der Position: 30.03.2017

Prozentsatz des ausgegebenen Aktienkapitals: 0,64 %

2.) CQS (UK) LLP London Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen

Zu folgendem Emittenten wird vom oben genannten Positionsinhaber eine Netto-Leerverkaufsposition gehalten:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

ISIN: DE000A0JK2A8

Datum der Position: 30.03.2017

Prozentsatz des ausgegebenen Aktienkapitals: 0,38 %