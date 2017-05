Aurelius: Kommt jetzt der Todesstoß?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius bewegt sich im Moment in einer engen kurzfristigenHandelsspanne, die finale Trendentscheidung für die nächsten Wochensteht damit noch aus. Das Unternehmen tut alles, um das Vertrauenwiederherzustellen – und könnte am Ende Erfolg haben. Die kurzfristigeSeitwärtsbewegung der Aktie zwischen 45 und 48 Euro verdeutlicht dasTauziehen zwischen Optimisten und Shortsellern. Letztere sind immer nochstark in dem Wert engagiert und dürften ein echtes Problem bekommen,wenn der Titel die obere Marke knackt.Die Nachricht von gestern, dass das Unternehmen rund 419 Tsd. Aktien,die im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben wurden, einzieht,hat dafür noch nicht ausgereicht, auch wenn die damit einhergehendeVerknappung – so dass sich die Ausschüttungen und der Gewinn auf einegeringere Aktienzahl verteilen – ein positives Signal darstellt. Doch esmacht den Eindruck, dass das Management alle Hebel in Bewegung setzt, umdas Vertrauen zurückzugewinnen. Das beste Argument wäre ein weitererlukrativer Exit, der ja auch beim SECOP-Verkauf in Aussicht gestelltwurde. Gelingt in den nächsten Wochen eine solche Transaktion, wäre dasvermutlich der Todesstoß für die Shortspekulation und die Entscheidungder Schlacht.