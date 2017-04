Aurelius: Ist die Schlacht zu Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Nach einem Absturz der Aktie um in der Spitze fast 50 Prozent hat dieShortattacke bei Aurelius etwas an Momentum verloren. VergleichbareFälle zeigen, dass das Schlimmste überstanden sein könnte. Der Zeitpunktfür die Attacke, der mal wieder von ausländischen Adressen mit einergroßen Shortposition über einen negativen Researchbericht eingeleitetwurde, war gut gewählt. Bei Aurelius war gerade einAktienrückkaufprogramm ausgelaufen, und der Geschäftsbericht für 2016belegte, dass die Konzerngesellschaften im Kern - abgesehen vonbilanzierten negativen Unterschiedsbeträgen - wenig profitabel sind.Aurelius fährt einen heißen Reifen, das Unternehmen übernimmt in hoherSchlagzahl Sanierungsfälle, der Kaufpreis liegt unter Buchwert. Diesenegativen Unterschiedsbeträge waren der zentrale Gewinntreiber derletzten Jahre. Andererseits weist das Management zu Recht auf denTrack-record hin, bislang gab es wenige Pleiten im Portfolio, undAurelius hat in der Tat hohe Cashzuflüsse für die Aktionäreerwirtschaftet. Das Vorgehen der Shortseller erinnert stark an dieGeschehnisse bei Wirecard und Ströer. Auch da gab es ähnliche Attackenmit umfangreichen Vorwürfen in Researchberichten. Daraufhin sind dieAktien im Frühjahr 2016 abgestürzt. Danach hat sich der Pulverdampfschnell verzogen. Mittlerweile hat die Aktie von Ströer gegenüber demJahrestief 2016 um 54 Prozent zugelegt, Wirecard kletterte sogar auf einneues Allzeithoch.Der starke Rebound liegt auch daran, dass die Shortseller ihrePositionen nach der erfolgten Attacke eindecken. Bei Aurelius war diesauch schon in Ansätzen zu beobachten, die nächsten Wochen könntentrotzdem noch sehr volatil werden. Denn Aurelius ist aufgrund deroffensiven Bilanzierung und des risikoreichen Geschäftsmodells durchausanfällig. Trotzdem bestehen gute Chancen, dass dieBeschwichtigungsversuche des Managements, der Track-record und die imJuni anstehende Dividende von 2 Euro für das Geschäftsjahr 2016 dieGemüter perspektivisch beruhigen werden. Alles in allem ist die Aktie imMoment eine interessante Spekulation für risikobereite Schnäppchenjäger.