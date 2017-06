Aurelius: Dividendenabschlag kann eine neue Einstiegsgelegenheit sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Die Hauptversammlung hat bei Aurelius am 21. Juni eine Rekorddividende von 4,00 Euro pro Aktie beschlossen. Einen Teil davon gab die Aktie am 22. Juni wieder ab und landete von einem vorläufigen Hoch bei 53,59 Euro im Tagesverlauf am 20. Juni kurz bei 48,95 Euro, bevor es eine Gegenbewegung über 50,00 Euro gab. Das könnte jetzt eine neue Einstiegschance für Nachzügler sein oder um die Position auszubauen. Am 20. April hatten wir im RuMaS Express-Service Aurelius für einen Trade ab 40,00 Euro vorgeschlagen und in den RuMaS Trading-Tipps läuft der Trade ab 41,25 Euro.



Schon in unseren vorigen Beiträgen hatten wir darauf hingewiesen, dass noch immer eine hohe Anzahl leerverkaufte Aktien am Markt sind und es den Bullen doch gelingen müsste diese Zocker aus dem Feld zu schlagen. Mit jedem Kursgewinn mehr steigert sich die Chance, dass sich die Aktie immer schneller nach oben bewegt, weil die Leerverkäufer die Positionen glattstellen müssen. Nach dem Kursrutscher muss man gut aufpassen, ob es dabei bleibt und ein Wiederaufstieg eingeläutet wird. Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.