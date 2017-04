Aurelius, Daimler, Lufthansa – frische Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Das erste Jahresdrittel ist geschafft und der DAX hat einen sehr guten Start hingelegt. Ab Mai muss er nun in die Bewertungen hineinwachsen und dies könnte nicht ganz einfach werden. Denn die Wirtschaftsdaten in Deutschland sind am top, was eingepreist scheint. In den USA dagegen schwächt sich die Wirtschaft ab, was die Daten für das Wachstum im ersten Quartal unterstreichen. Eine Orgie an Zinserhöhungen ist aufgrund dieser Basis eigentlich nicht zu erwarten. In Europa hat Mario Draghi ohnehin klar gemacht, dass die Zinsen unten bleiben und im Gegenteil die EZB sogar wieder nachlegen könnte. Das Hauptargument war, ist und bleibt damit für Aktien die Alternativlosigkeit – aus Bewertungsgründen dürfte beim aktuellen Stand weder Dow Jones noch DAX gekauft werden, zu hoch sind die Kurse aus fundamentaler Sicht schon geklettert – wäre da nicht das Nullzinsumfeld. Sell in may?

So könnten sich Investoren weiter auf dividendenstarke Aktien konzentrieren, wie am Beispiel Bayer zuletzt zu sehen war. Ins Spiel kommt nun jedoch auch das alte Argument von „sell in may“. Saisonal beginnt eine schwierigere Phase, der positive Verlauf der Frankreich-Wahl ist eingepreist und auch ein Gelingen der Steuerreform in den USA. Mit anderen Worten – das Enttäuschungspotenzial auf Datenebene und auf politischer Ebene ist größer als das Überraschungspotenzial. Die Aktienampel steht zum Start des Mai noch auf grün – die Sorglosigkeit vieler Investoren sollte aber alle wachsam halten, damit aus dem Wonnemonat keine Ernüchterung wird. Denn immerhin hat der DAX seit Sommer 2016 mittlerweile 3.500 Punkte zugelegt – kein Pappenstiel.

Daher finden sich in unseren Investmentideen der Woche auch einige Produkte zur Absicherung. Wir sehen nicht zwangsläufig fallende Kurse, etwas Vorsicht ist angesichts der jüngsten Rally dennoch angebracht. Dies signalisieren auch Indikatoren wie der Abstand zur 200-Tage Linie. Alle, wirklich alle Dax-Titel weisen einen positiven Abstand zur 200 Tage Linie auf. Für Seitwärtsrendite sorgen zwei Bonus-Zertifikate auf DAX und EuroStoxx sowie unsere Aktienanleihen der Woche.

DAX-Inliner mit breiten Barrieren – HU8NUR

Optionsscheine zur Absicherung

DAX- Basis 11.500 – 03/18 – CE40E5

DAX – Basis 13.000 – 06/17 – CN7YZZ

Lufthansa – PR1WGP

Knock-Outs Bears:

Nasdaq – PR5ATT

DAX ( Barriere knapp über 12.600) – CB7C88

Siemens – VN8M8P

Capped-Bonus:

DAX – VN6AQR

EuroStoxx50 – VN6ZWH

Aurelius – siehe auch hier

TD8ZCJ (long) sowie CE9R66 (short)

Aktienanleihen der Woche: