Aurelius: Der Bann ist gebrochen

Aurelius hat den besten Weg gewählt, um sich gegen Leerverkäufer zuwehren: Mit einem lukrativen Exit und einer Demonstration der Stärke.Die Shorties wurden von der Marktexplosion auf dem falschen Fußerwischt, der angelaufene Short-squeeze bietet weiteres Potenzial. Bisauf die offiziellen Gegendarstellungen auf die Vorwürfe von Gotham warvon Aurelius in den letzten Wochen wenig zu hören. Und jetzt ist auchklar, warum: Das Unternehmen hat an einem großen Deal gearbeitet. Jetztkonnte der erfolgreiche Abschluss vermeldet werden. Die BeteiligungSECOP geht für 185 Mio. Euro an den japanischen Nidec-Konzern, Aureliushat damit den Einsatz in sieben Jahren mehr als verzehnfacht undverbucht nun einen Gewinnbeitrag von ca. 100 Mio. Euro.Die Aktionäre werden direkt partizipieren, der von erfolgreichenTransaktionen abhängige Bestandteil der Dividende für 2016 soll von 1auf 3 Euro aufgestockt werden, insgesamt will Aurelius 4 Euro je Aktieausschütten. Auch nach dem gestrigen Kurssprung entspricht das einerRendite von 8,5 Prozent. Und das Unternehmen hält weitere Exits in dennächsten Monaten für möglich – was schon eine attraktiveAusschüttungsbasis für 2017 schaffen würde. Zeitgleich wurde ein neuesAktienrückkaufprogramm gestartet, in dessen Rahmen bis zum 20. Juni 693Tsd. Aktien erworben werden sollen. In der Meldung zum SECOP-Verkauf hatAurelius zudem darauf hingewiesen, dass die Insider in der Phase derVerhandlungen einem Handelsverbot unterlagen, das nun nicht mehr gilt.Auch hier gibt es nun Unterstützung. Insgesamt hat Aurelius damit eineneindrucksvollen Beleg für den Werthebel und die Nachhaltigkeit desGeschäftsmodells abgeliefert. Wir gehen davon aus, dass die Aktie eineerfolgreiche Trendwende vollzogen hat. Der Short-squeeze bietet auchkurzfristig durchaus noch Potenzial. Gelingen weitere Exits, dürfte dieAktie mittelfristig wieder deutlich höher notieren.