Aurelius: Alles hängt an der Bewertung

Aurelius hat die Shortattacke mittlerweile verarbeitet, vom Märztiefkonnte sich der Kurs in der Spitze um 55 Prozent erholen. Nun benötigtder Wert neue Impulse. Den künftigen Trend dürfte vor allem dieBewertung bei Exits vorgeben. Der wichtigste Wirkungstreffer gegen dieShortseller war der Ende April vermeldete Verkauf der Tochter SECOP für185 Mio. Euro. Dieser lieferte nicht nur einen Gewinnbeitrag in Höhe von100 Mio. Euro, sondern war auch die Basis für die zuletzt erfolgteDividendenausschüttung von 4 Euro je Aktie für 2016. Bereinigt um diesenAbschlag hat sich die Aktie gut behauptet.Allerdings liegt die Marktkapitalisierung von Aurelius nun wieder beirund 1,5 Mrd. Euro. Der für Ende März veröffentlichte Net Asset Valuebeläuft sich hingegen nur auf 1,44 Mrd. Euro, damit wird die Aktie miteinem Aufschlag gehandelt. Das ist gerechtfertigt, wenn eine deutlicheSteigerung des Substanzwerts zu erwarten ist. Das allerdings muss dasUnternehmen im laufenden Jahr noch belegen. Der SECOP-Deal hat hierleichte Zweifel gestreut, denn der Verkaufswert lag deutlich unter demim letzten Jahr ausgewiesenen NAV-Beitrag in Höhe von 250 Mio. Euro. DasManagement hat nach der Shortattacke weitere Exits für die nahe Zukunftin Aussicht gestellt. Sollten die Preise über den NAV-Annahmen liegen,wäre das ein starkes Argument für die Aktie. Dann könnte der Titelvermutlich auch an den Aufwärtstrend, der Anfang Juni zum Erliegengekommen ist, wieder anknüpfen.