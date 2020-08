Aurelius Aktie: Gar nicht so schlecht!

Die Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz „Aurelius“) hat sich zwar auf Jahres-Sicht mehr als halbiert. Aber mit Vorlage der jüngsten Halbjahreszahlen bekam der Kurs etwas Rückenwind und die Aktie hat Boden gut machen können. Denn die Zahlen waren gar nicht so schlecht, wie manch einer hätte denken können angesichts der Coronavirus-Pandemie. So meldete Aurelius für das 1. Halbjahr 2020 Umsätze in Höhe von rund 1,6 Mrd. Euro. Der Wert lag zwar signifikant unter den ca. 1,9 Mrd. Euro Umsatz des Vorjahreszeitraums – aber im 2. Halbjahr 2019 hatte Aurelius auch Beteiligungen verkauft.

Und sie einer an, das Ergebnis auf Unternehmensverkäufen war im 1. Halbjahr 2020 sogar positiv: 82,1 Mio. Euro hieß es da nach -6,8 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hier wirkte sich der im 1. Quartal 2020 erfolgte Verkauf der „GHOTEL-Gruppe“ offensichtlich positiv aus. Und hier zeigt sich wieder einmal, dass die Ergebnisentwicklung bei Aurelius naturgemäß recht sprunghaft ist: Es geht hier schließlich um Käufe und Verkäufe von üblicherweise ganzen Unternehmen, und je nach Stichtag eines Verkaufs kann es bei Quartals-/Halbjahreszahlen zu signifikanten Sprüngen kommen. Wichtig ist, was sich auf Sicht eines Geschäftsjahres unter dem Strich für ein Ergebnis zeigt.





