Aurelius Aktie: Kaufen, Kaufen, Kaufen!

Die Aurelius-Aktie hat in den letzten Wochen den Turnaround geschafft und sich wieder deutlich nach oben gearbeitet. Ausgehend von einem Tief bei 11,34 Euro gelang der Anstieg auf über 20 Euro, den höchsten Stand seit mehr als acht Monaten. Dabei konnte ein langwieriger Seitwärtstrend durchbrochen werden. Lange Zeit ignorierten die Anleger die überhitzten charttechnischen Indikatoren. So verliefen RSI und Stochastik mehrere Tage im überkauften Bereich. Am Mittwoch kam es dann zur überfälligen Korrektur. Die Anleger nahmen Gewinne mit und ließen den Kurs um mehr als 10 Prozent zurückkommen. Ein möglicher Rückzugsort ist das vormalige Widerstandsband zwischen 17,75 und 19 Euro. Da der Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie trotz des Anstiegs immer noch mit über 52 Prozent im Minus. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine starke Underperformance, da die durchschnittliche Rendite (bei Berücksichtigung aller seit dem Jahr 2006 erzielten Renditen) bei 22,04 Prozent liegt. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also noch deutlich nach oben gehen und die Rendite am Ende des Jahres fast 75 Prozentpunkte höher ausfallen. Auch dies führt zu einem Kaufsignal.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie im Mittel bei 26,40 Euro und damit gut 40 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt bullisch aus. Zurzeit wird der Titel von zwei Analysten beobachtet, die beide für Buy plädieren. Neutrale oder bärische Einschätzungen liegen keine vor. Dies führt zu einem weiteren Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die Aurelius-Aktie 3 von 3 Punkten und damit die volle Punktzahl. Sie ist daher klar bullisch einzuschätzen, sodass sich ein Investment förmlich aufdrängt. Hier könnten langfristig orientierte Anleger voll auf ihre Kosten kommen.





