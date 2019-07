Aurania will mindestens 4 Mio. CAD einwerben und bei Osisko Gold Royalties wird sogar Mehrzuteilungsoption verkauft

Der in Ecuador tätige kanadische Basis- und Edelmetallexplorer Aurania Resources Ltd. (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU) will mittels einer nicht bankgeführten Privatplatzierung 4 Mio. CAD oder mehr einnehmen. Dazu sollen bis zu 1.481.481 Einheiten zu einem Preis von 2,70 CAD je Einheit begeben werden.



Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienbezugsschein (‚Warrant‘). Jeder ganze Aktienbezugsschein berechtigt den Inhaber innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Finanzierungsrunde zum Erwerb einer weiteren Stammaktie, dann allerdings zum Preis von 4,- CAD. Das Emissionsangebot beinhaltet zudem eine Mehrzuteilungsoption, die es Aurania ermöglicht, bis zu 370.370 zusätzliche Einheiten zu den gleichen Konditionen zu begeben, durch die weitere bis zu 1.000.000 CAD eingenommen werden können.





Die Einnahmen aus der Finanzierungsrunde sollen vorrangig für die weitere Exploration des unternehmenseigenen ‚Lost Cities – Cutucu‘-Projekt im Südosten Ecuadors verwendet werden, wozu auch die Auswertung der massenhaften historischen Datenpakete zählen. Aber auch gezielte Bohrungen auf Goldzielen und die Weiterentwicklung der vielversprechenden Kupferziele sind in Planung.





Zusammen mit den ausgewiesenen Experten des Unternehmens Metron wird Aurania mittels fortschrittlicher mathematischer Methoden grafische Oberflächen aller historischer Daten auswerten. Diese Methode ermöglicht es Ergebnisse zu verstehen und zu bearbeiten, ohne die Feinheiten der Modelle selbst begreifen zu müssen. Dadurch wird Metron Aurania Datenanalysen und statistische Analysen zur Verfügung stellen, um die gezielte Suche nach den Goldminenzentren ‚Logroño de los Caballeros‘ und ‚Sevilla del Oro‘ zu verfeinern, die in der Kolonialzeit große spanische Goldminen waren.



Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere sind an die übliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gebunden, welche am Tag des Abschlusses beginnt.



Zeichnungsberechtigt sind, so Aurania, kanadische Bestandsaktionäre, die keine akkreditierten Investoren sind, akkreditierte US-Bürger, davon maximal 35 nicht akkreditierte Anleger, die in der Reihenfolge des Eingangs gezählt werden, sowie im Ausland ansässige Personen und Familie, Freunde und Geschäftspartner des Managements.



Die Teilnahme an der Finanzierungsrunde für bestehende Aktionäre ist bis zum 16. August 2019 um 16.30 Uhr Ortszeit Toronto möglich, sofern nicht schon im Vorfeld die Finanzierung wegen Überzeichnung geschlossen wurde.





Bei Interesse an einer Teilnahme der Finanzierung kann man sich bis zum Stichtag 7. August 2019 16.30 Uhr Torontoer Ortszeit per E-Mail unter carolyn.muir@aurania.com bei Aurania melden, um eine Kopie des Zeichnungsvertrags für das Angebot zu erhalten. Zeichnungen von Bestandsaktionären werden in der Reihenfolge ihres Eingangs angenommen. Sollte das Angebot überzeichnet sein, kann es durchaus sein, dass die Zeichnung eines Aktionärs vom Unternehmen nicht angenommen wird, obwohl sie fristgerecht eingegangen ist.









Osisko Gold Royalties - auch die Mehrzuteilungsoption wurde verkauft









Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013 / TSX + NYSE: OR - https://www.youtube.com/watch?v=M-PopMnDwss -) Beteiligungspartner Orion Resources verkaufte über ein Syndikat von führenden Banken Osisko Gold Royalties-Aktien an Investoren.





Aufgrund der großen Nachfrage nach den Osisko-Aktien hat das Bankenkonsortium sogar nach vollständigem Verkauf des Erstpaketes auch die vertraglich vereinbarte Option genutzt, ein weiteres Paket von 1.177.500 Stammaktien zum Kaufpreis von 14,10 CAD zu veräußern. Die Mehrzuteilungsoption entspricht einem Transaktionswert von weiteren insgesamt 16.602.750 CAD.





In Summe wechselten bei der Umplatzierung 7.850.000 Osisko-Aktien im Volumen von 110.685.000 CAD die Besitzer. Für den Beteiligungspartner Orion Resources bedeutet die Abgabe der Aktienpakete eine Reduzierung seiner Anteile an Osisko Gold Royalties von zuvor 19 % auf nur noch 6,2 %. Für den Restbestand haben Orion Resources und die Käufer der Anteile allerdings eine Haltefrist von zunächst 6 Monaten vereinbart.





Die große Nachfrage nach Osisko- Aktien zeigt, dass das Unternehmen bei Investoren und Banken geleichermaßen hohes Ansehen genießt, was wahrscheinlich auf die Erfolgsgeschichte des Unternehmens und das skalierbare Geschäftsmodell zurückzuführen ist.





