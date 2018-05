Aurania Resources notiert jetzt auch am OTCQB-Venture Markt

Nach dem erfolgreichen Börsenlisting in Deutschland, wo die Aktien des Edelmetall- und Kupferexplorers Aurania Resources (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU) in Frankfurt unter der ISIN: BMG069741020 und dem Symbol 20Q handelbar sind, wurde nun auch der Weg vom Grey-Sheets-Markt zum höherwertigen OTCQB-Venture Market geebnet. An der von der OTC Markets Group in New York betriebenen US-amerikanischen Handelsplattform notieren die Aurania Stammaktien jetzt unter dem Börsensymbol AUIAF.Der OTCQB-Markt ist ein wichtiger Börsenplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen, die ihren Investoren eine hochwertige, liquide Handelsplattform und Informationsvermittlung anbieten wollen und dafür hohe Qualitätsstandards in Kauf nehmen. Und diese sind bedeutend höher als am Grey-Sheets-Markt. Die OTCQB gewährleistet ein hohes Maß an Transparenz und den Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger besser zu informieren und den Handel optimaler zu gestalten. Um zum OTCQB-Venture Market zugelassen zu werden, müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren.

Der OTCQB ist von der U.S. Securities and Exchange Commission (‚SEC‘) als etablierter öffentlicher Markt anerkannt. Damit hat Aurania - https://www.youtube.com/watch?v=loQK2aflD3Q&t=2s - einen weiteren Meilenstein erreicht, um sich einem noch breiteren Investorenpublikum zu präsentieren. Denn nun ist die Gesellschaft an den amerikanischen Börsen Nasdaq, NYSE und OTCQB-Venture Market sowie der kanadischen TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

„Der Handel im OTCQB-Markt spielt in unserem IR-Programm, mit dem wir Auranias Profil stärken und das Unternehmen einem breiteren Publikum zugänglich machen wollen, eine maßgebliche Rolle. Die Anleger in den Vereinigten Staaten erhalten ab sofort Zugang zu den gleichen hochwertigen Informationen über unser Projekt ‚Lost Cities-Cutucu‘ wie die anderen Anleger.“ Man gehe davon aus, dass der Handel im OTCQB-Markt die Liquidität verbessern und die zuletzt doch starken Schwankungen im Handelsvolumen verringern werde, erklärte Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania.

Aber auch operativ läuft es bei Aurania gut. Während der jüngsten Explorationsarbeiten konnte die Gesellschaft interessante Entdeckungen machen. Demnach verdichten sich die Hinweise darauf, dass sich auf dem unternehmenseigenen ‚Lost Cities-Cutucu‘-Projekt im Südosten Ecuadors im Bereich ‚Latorre B‘ große epithermale Gold- und Silbersysteme befinden.

Zwar stehen die Analyseergebnisse aus einem relativ kleinen Zielgebiet eines 400 m langen Kamms drusenreicher Kieselerde aus Gesteinssplitterproben der Ausbisse noch aus, aber in den Flüssen, die das Gebiet ‚Chrunchy Hill‘ entwässern, wurden in Hämatit-Brekzien Gehalte von bis zu 10 Gramm Silber pro Tonne Erz nachgewiesen. Zudem enthielt eine Gesteinssplitterprobe mit 3 Gramm Silber pro Tonne Erz auch 219 Gramm Thallium pro Tonne Erz, was eine extrem hohe Anreicherung ist. Bisherige Explorationsarbeiten deuten auf signifikante Goldmineralisierungen hin, da Silber dazu neigt, sich auf einer größeren Fläche oberhalb und unweit des goldhaltigen Kerns dieser Systeme abzusetzen. Deshalb soll ‚Chrunchy Hill‘ auf ‚Lost Cities-Cutucu‘ das erste Ziel sein, welches bebohrt wird.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





