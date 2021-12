Aurania Resources - Mineralisierung mit Weltklasseniveau

Das südamerikanische Ecuador ist nicht nur bei Reiselustigen aufgrund seiner üppigen Tier- und Pflanzenwelt sowie der dortigen Galapagos-Inseln äußerst beliebt, sondern gewinnt auch im Bergbaubereich immer mehr an Bedeutung.

Ecuador verzeichnete dieses Jahr im Juni mit knapp 180 Mio. USD den höchsten Monatswert an Rohstoffen. Bis zum Jahresende soll sogar ein neuer Rekordwert von 1,6 Mrd. USD erreicht werden, bei weiter steigender Tendenz.

Sehr erfolgreich in Ecuador ist auch die in Kanada ansässige Aurania Resources (WKN: A2DKJ4), ein Unternehmen, das in der jüngsten Vergangenheit bereits hochgradige Entdeckungen mit mehreren Spitzenmineralisierungen auf seinem ‚Lost City – Cutucu‘-Projekt gemacht hat. Anreihen an die bisherigen Spitzenergebnisse kann man getrost auch wieder die jüngsten Ergebnisse, die vor wenigen Tagen präsentiert wurden und durchaus Weltklasseniveau haben.

Top-Mineralisierung! Auch bei Tiria-Shimpia gewinnt 4!

Ein Ergebnis, zu dem man Aurania Resources nur beglückwünschen kann, ist definitiv das Bohrloch Nummer 4, womit das Spiel „4 gewinnt“ eine völlig neue Bedeutung erhält. Denn dieses Bohrloch durchteufte einen extrem hochgradigen Abschnitt mit sensationellen 12,4 % Zink, was etwa 273 Pfund pro metrische Tonne Erz bedeutet, 5,4 g/t Silber, 61 g/t Gallium und 9 g/t Indium und das sogar über 2,0 m! Beginnen tut diese Weltklassemineralisierung in nur 52,0 m Tiefe, also extrem oberflächennah!

Quelle: Aurania Resources

Eine Mineralisierung, die sogar den Vergleich zur Weltklassemine ‚McArthur River‘ nicht scheuen brauch, welche von Glencore, dem weltweit größten Rohstoffhändler betrieben wird.

Der dortige Ressourcengehalt wird mit 239 Millionen Tonnen mit 9,2 % Zink, 4,1 % Blei und 41 g/t Silber angegeben, die in acht Schichten mit einer Mächtigkeit von 1 m bis 5 m angeordnet sind und sich über eine Fläche von 2 Quadratkilometer erstreckt.

Dieser direkte Vergleich lässt erahnen, welches unglaubliche Potenzial noch auf seine weitere Entdeckung wartet. Und genau dieses soll im nächsten Schritt mit tieferen Bohrungen genauer erkundet werden, um die Zink-Silber-Ausläufer unterhalb der Verwitterungstiefe umfangreicher zu durchschneiden.

Fortschritt auch auf ‚Tsenken‘!

Mächtig voran geht es auch auf dem Projektgebiet ‚Tsenken‘, denn dort ist der Startschuss für das Bohrloch Nummer 9 gefallen. Während bisher nur bis in Tiefen von rund 350 m gebohrt wurden, werden die neuen Bohrungen bis in eine Tiefe von 500 m gebohrt. Von quasi Beginn an hat die Bohrung bislang zahlreiche Salzschichten in den Rotsedimenten durchteuft, was für die Geologen ein eindeutiges Merkmal für eine Kupferausfüllung in Form von Kupfersulfidmineralien ist, die wiederum auf Kupfer-Silber in Sedimentschichten hinweist.

Arbeitsbeginn auf ‚Awacha‘!

‚Last but not least‘ haben auch die Arbeiten auf dem Zielgebiet ‚Awacha‘ begonnen, nachdem hier eine entsprechende Zugangsvereinbarung unterzeichnet wurde. Das sich bereits vor Ort befindende Vermessungsteam wird im ersten Schritt die territorialen Grenzen mit den dortigen Gemeinden festlegen. Im darauffolgenden zweiten Schritt, der in wenigen Tagen beginnen soll, werden durch Feldarbeiten die Porphyr-Ziele verfeinert, kartiert und durch Bodenproben ergänzt.

https://www.youtube.com/watch?v=B1wdyaQYWy4

Fazit:

Auch wenn die bisherigen Explorationsergebnisse bereits auf eine äußerst hochwertige Bodengeologie hindeutete, so scheint das Bohrloch Nummer 4 erstmalig zu verdeutlichen, in welche Richtung sich das ‚Lost City - Cutucu‘-Projekt entwickelt, nämlich zu einer, die zu den besten der Welt aufsteigen könnte.

Denn das Bohrloch Nummer 4 könnte der ‚Gamechanger‘ gewesen sein. Dieses allerdings scheint der Markt noch nicht realisiert zu haben, wenn man sich den Aktienkurs anschaut!

Quelle: Wallstreet Online

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nicht einmal 31,5 Mio. Euro ist Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) noch unverschämt günstig bewertet! Allerdings dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Unternehmen auf dem Investoren-Radar auftaucht, was den Aktienkurs abheben lassen sollte! Zu diesem Zeitpunkt sollte man als smarter Investor allerdings schon positioniert sein!

