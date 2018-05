Aurania Chef richtet Stiftung ein und Fission Uranium stößt auf ungewöhnlich hohe Gehalte

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind wichtige Unternehmensziele bei Aurania Resources. Da gilt es natürlich auch jetzt schon an die Zukunft zu denken. Dass die Unternehmensziele auch gelebt werden, verdeutlicht Dr. Keith Barron, Chairman und CEO des Edelmetall- und Kupferexplorers Aurania Resources Ltd. (ISIN: BMG069741020 / TSX-V: ARU), mit der Gründung einer Stiftung, die nun durch die Eintragung und Registrierung unter ‚Fundacion Dar Un Paso Adelante’ (‚Step-Forward’-Stiftung) als Wohltätigkeitsorganisation bei der Bermuda Monetary Authority (Währungsbehörde) offiziell gemacht wurde.

Aurania - https://www.youtube.com/watch?v=loQK2aflD3Q&t=53s - ist ein Explorationsunternehmen, das sich der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralkonzessionen mit Fokus auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt der Gesellschaft ist das ‚Lost Cities – Cutucu’-Projekt in Ecuadors südöstlichen Ausläufern des ‚Jurassic Metallogenic Belt’.

Wie das Unternehmen mitteilte, kann die ‚Step-Forward’-Stiftung nun ihre Arbeit aufnehmen und Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten der indigenen Shuar-Kinder und Jugendlichen in der Provinz Morona-Santiago fördern. Um dieses Ziel der bestmöglichen Bildung umzusetzen, wird die Stiftung mit der Gemeinde und verschiedenen Regierungsbehörden zusammenarbeiten.

Finanziell wurde die Stiftung mit 450.000 Aurania-Aktien plus Aktienoptionen von Dr. Barron im Gesamtwert von rund 1 Mio. CAD ausgestattet. Um liquide zu bleiben, kann die Stiftung nach Bedarf Aktien über die Börse verkaufen, wobei der Kurs nach Möglichkeit nicht beeinträchtigt werden soll.

Die Leitung der Stiftung obliegt Dr. Keith Barron und Dr. Alexander C. Barron, M.D., B.Sc., M.Sc., MBA. Dr. Alexander C. Barron ist Onkologe und Hämatologe an Torontos ‚Hospital for Sick Children’ und zudem Mitglied des ‚Royal College of Physicians and Surgeons Canada’. Derzeit sei es sogar denkbar, die Stiftung zu einem späteren Zeitpunkt um eine Gesundheitsinitiative für die Kinder der Shuar-Gemeinde zu erweitern.







Fission Uranium trifft auf ungewöhnlich hohe Gehalte in der R780E-Zone







Der Uranexplorer Fission Uranium (ISIN: CA33812R1091 / TSX: FCU) kann mit erstaunlich hohen Gehalten bei den letzten Bohrungen des abgeschlossenen Winterbohrprogramms aufwarten. Wie die Gesellschaft mitteilte, durchteuften sechs Bohrungen, die auf der preisgekrönten ‚Patterson Lake South’-Liegenschaft innerhalb der Zone ‚R780E’ niedergebracht wurden, Gehalte von bis zu 22,95 % U3O8, sogar über lange Strecken.

Die beiden besten Bohrlöcher waren die Bohrungen PLS18-573 und PLS18-575: Erstere, die auf der Linie ‚510E’ niedergebracht wurde, durchteufte ab einer Tiefe von 74,0 m über 21,5 m 0,36 % U3O8, inklusive einem 1,0 m langen höhergradigen Abschnitt ab 76,0 m mit 2,08 % U3O8. Ab einer Tiefe von 100 m durchteufte die Bohrung über 25,5 m sogar 6,36 % U3O8, wobei auch wieder ein 4 m höhergradiger Abschnitt ab 101 m mit 21,93 % U3O8 enthalten ist. Ebenfalls ein erwähnenswerter Abschnitt wurde zwischen 115,5 m und 119 m durchteuft, der 10,95 % U3O8 enthält. Ein weiterer hochgradiger, 10,0 m langer Abschnitt wurde ab einer Tiefe von 131,0 m durchteuft, der 4,14 % U3O8 enthält und in dem ab einer Tiefe von 133,5 m eine weitere 1,5 m lange höhergradige Strecke mit 22,36 % U3O8 enthalten ist.

Schlüsselintervalle der Bohrung PLS18-575, welche auf der Linie ‚720E’ niedergebracht wurde, begannen ab einer Tiefe von 135,5 m. Ab dort wurden über 27,5 m 3,60 % U3O8 durchteuft, inklusive eines 7 m langen, höhergradigen Abschnitts ab einer Tiefe von 145,0 m mit 10,70 % U3O8.

Aber auch andere Bohrungen wie z.B. PLS18-582 enthalten Gehalte von bis zu 22,95 % U3O8. PLS18-581 enthält bis zu 14,03 % U3O8 oder PLS18-580 bis zu 7,18 % U3O8.

Dementsprechend stolz zeigte sich Ross McElroy - https://www.youtube.com/watch?v=MGEAu20HKc4&t=3s -, Fissions Präsident, COO und Chefgeologe, der noch einmal verdeutlichte: „Diese letzten Winter-Ergebnisse aus der zentralen ‚R780E’-Zone der ‚Triple R’-Lagerstätte verdeutlichen das noch vorhandene Potenzial, die Ressourcen innerhalb der derzeitigen Lagerstätte zu erweitern.“ Im Zuge der Vorbereitung auf die Vormachbarkeitsstudie bliebe es das primäre Ziel, die Schlüsselbereiche der abgeleiteten (‚inferred’) Kategorie in die höherwertigere angezeigte (‚indicated’) Kategorie zu verbessern. Dadurch werde das Projekt deutlich wirtschaftlicher, wobei sich das Projekt-Risiko signifikant verringere.



