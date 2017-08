Der August ist einer der besten Goldmonate

Gemäß den neuesten Zahlen des World Gold Councils fiel die Goldnachfrage im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent. Jedoch war im zweiten Quartal 2016 aufgrund des Brexit-Referendums die ETF-Nachfrage auch besonders hoch. In 2017 stieg hingegen die Schmucknachfrage um acht, die Barren- und Münznachfrage um 13 und der Goldhunger der Zentralbanken um 20 Prozent an. Auch die Industrie fragte zwei Prozent mehr Gold nach.

Bei der Betrachtung der Gold-Statistik seit 1970 endete der August 28 von 48 Mal mit einem Kursgewinn. Die größten Gewinne beim Goldkurs gab es in den vergangenen 20 Jahren im September. Der Herbst ist nun mal die beste Zeit für Gold. Steigt der Goldpreis, so steigen auch die Aktien der Goldgesellschaften und zwar in der Regel deutlich mehr an. Neben physischem Gold gehören auch unbedingt Aktien von Goldunternehmen ins Depot.

Hier könnte ein Blick auf GoldMining lohnen. Die Gesellschaft verfügt über sieben Goldprojekte, ein Uranprojekt sowie über drei Kupfer-Goldprojekte. Diese liegen in den USA, Kanada, Brasilien, Alaska und Kolumbien. Soeben konnte GoldMining noch eine 100-prozentige Beteiligung am Yellowknife Goldprojekt und an der Big Sky-Liegenschaft in den Northwest Territorien in Kanada unter Dach und Fach bringen. Die historische Ressourcenschätzung beläuft sich auf gut 1,7 Millionen Unzen mit einem Gehalt von fast zwei Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie gemessen und angezeigt. Und 487.000 Unzen mit einem Gehalt von 2,62 Gramm Gold pro Tonne Gestein in der abgeleiteten Kategorie.

Im bergbautechnisch nicht ganz so einfachen Simbabwe produziert Caledonia Mining erfolgreich, denn einheimische Investoren sind beteiligt an der Blanket-Goldmine. 49 Prozent liegen in der Hand von Caledonia Mining. In 2016 wurden etwas mehr als 50.000 Unzen Gold produziert bei All-in-Sustaining Kosten von 912 US-Dollar. Die langfristige Wachstumsstrategie wird erfolgreich verfolgt. So sollen die Produktionsmengen weiter jährlich steigen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





