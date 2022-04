Aufwärtsbewegung beim DAX Index muss abgesagt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX Index schafft es nicht mehr zu steigen!

Am 30 März 2021 habe ich auf Twitter nachfolgenden Tweet gepostet:

Devin Sage

@DevinSage: #DAX #Index #XSequentials #Trading: Der DAX Index hat mittlerweile 6 höhere Schlusskurse ausgebildet. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke bei 14370 liegen, solange ist ein Kursanstieg bis 16505-16810 zu erwarten Zeitziel:3.5-11.5-19.5!

Chart:

Link: Zum Chart

Der DAX Index hatte zu diesem Zeitpunkt die echte Chance, neue Hochpunkte bis 16505 Punkten / 16810 Punkten auszubilden.

Bedingung wäre gewesen, dass sich die Kurse innerhalb des im Chart zu sehenden Trendkanals aufhalten.

Wäre dieses der Fall gewesen, so hätten wir um der in der ersten Mai 2022 Hälfte neue Hochpunkte gesehen.

Schaut man sich den aktuellen Kursverlauf an, so ist der Anblick enttäuschend.

Chart 2:

Link: Zum Chart

Der DAX Index ist mittlerweile aus dem Trendkanal ausgetreten.

Auch wurden in dieser Handelswoche die Handelssignale auf steigende Kurse für den MDAX Index und den Euro Stoxx50 Index mit +/- 0 Punkten ausgestoppt.

Dieses deutet darauf hin, dass wir alsbald mit fallenden Kursen rechnen können!

Wie wird sich nun der DAX Index zusammen mit dem Dow Jones Index und dem Nasdaq 100 Index, sowie den anderen Indizes entwickeln?

Wo liegen die neuen Kursziele?

Sind neue Tiefpunkt unterhalb des Tiefs 7.3.2022 bei 12438.85 Punkten zu erwarten?

Wird es einen Crash geben?

Die Antworten auf diese Fragen, die neuesten Prognosen für die restlichen Indzes, sowie die Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe (Commodities) erhalten Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen, die dieses Wochenende erscheint!

Mein Angebot finden Sie unten! Lesen Sie weiter!

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende Märkte:

Link: Zur Grafik

Seit Januar 2012 wurden 1128 Handelssignale veröffentlicht.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 18.4.2022 bei 164503 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot Grafik:

Link: Zur Grafik

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen erscheint wöchentlich mit regelmässigen Updates!

Sie erhalten den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen per E-Mail und per Zugang zum Lesebereich für die Abonnenten/innen.

–Verluste und Verlustphasen werden begrenzt.

Zuletzt kam es bei 14 Handelssignalen nur zu zwei Verlusten:

Nikkei 225 Index: -270,61 Punkte,

EUR/USD: -143 Pips,

USD/JPY: +158 Pips,

Silber: +152,9 Ticks/Punkte,

Gold:+634 Ticks/Punkte

Gold: +499 Ticks/Punkte,

Platin: +570 Ticks/Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +2 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +4 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +198,51 Punkte,

Natural Gas (Erdgas): +476 Ticks/Punkte,

US-Dollar Index: +77,4 Punkte,

MDAX Index: +/-0 Punkte,

Euro Stoxx50 Index: +/-0 Punkte

Einem Gesamtgewinn von +2771,81 Punkten, steht ein Verlust von -413,61 Punkten gegenüber.

Devin Sage

