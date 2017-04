Aufholjagd am Aktienmarkt

Am Mittwoch erreichte der Dax bei 12.233 Punkten den höchsten Stand seit zwei Jahren. Die Übergabe der offiziellen Austrittserklärung Großbritanniens aus der EU hatte keine Auswirkung auf die Kauflaune der Anleger an Europas Aktienmärkten.Gute europäische Konjunkturdaten hellten zudem die Stimmung auf. So sind etwa die deutschen Exporteure derzeit so optimistisch für ihre Geschäfte wie seit über drei Jahren nicht mehr. Wie das ifo-Institut mitteilte, kletterte das Barometer für die Ausfuhrerwartungen im März um 0,2 auf 14,7 Punkte. Zu der verbesserten Stimmung am Markt trug zudem bei, dass das italienische Geschäftsklima derzeit so gut ist wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr und dass die französischen Verbraucher weiterhin in Kauflaune sind. Das spornte die Anleger zu weiteren Engagements am Aktienmarkt an.Die Inflationsrate in Deutschland ist im März erstmals seit knapp einem Jahr und stärker als erwartet gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 1,6 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für den März mit einem Rückgang auf 1,9 Prozent gerechnet.Zuletzt gesunkene Preise für Energie und Lebensmittel seien für den Rückgang verantwortlich. Im Februar hatte die Teuerungsrate mit 2,2 Prozent noch den höchsten Wert seit Mitte 2012 erreicht.Mit den neuen Zahlen sinkt der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihre Geldpolitik zu lockern.