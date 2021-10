Aufgehängt

Von Jeffrey Halley, leitender Marktanalyst, Asien-Pazifik, OANDA



Die Liquidität wurde heute in Asien beeinträchtigt, da das chinesische Festland und Südkorea Feiertage haben und in Australien ein teilweiser Feiertag gilt. Obwohl die Wall Street am Freitag gut abgeschnitten hat, was sich in niedrigeren US-Renditen und einem Rückgang des US-Dollars niederschlug, hat die Nachricht, dass die Börse in Hongkong die Aktie der China Evergrande Group und die damit verbundenen strukturierten Produkte ab heute vom Handel ausgesetzt hat, die Nerven der Anleger in der Region wieder in den Mittelpunkt gerückt.



Evergrande hat eine Offshore-Anleihe in Höhe von 260 Mio. USD, die heute fällig wird und für die es nur eine fünftägige tilgungsfreie Zeit gibt, und wenn es keine Anzeichen für eine Zahlung gibt, werden die negativen Geräusche um das Unternehmen und den chinesischen Immobilienmarkt wieder zunehmen. Die chinesische Regierung hat immer noch wenig Einblick in das Schicksal von Evergrande, obwohl eine langsame und stetige Zerschlagung des Unternehmens im Moment der bevorzugte Weg zu sein scheint. Das chinesische Festland ist bis Freitag verreist, was ein ziemlich unglückliches Timing ist, insbesondere wenn Evergrande die Rückzahlung der Anleihe heute verpasst.



Der Datenkalender in Asien ist heute im wahrsten Sinne des Wortes leer, so dass die Märkte der von Schlagzeilen getriebenen Volatilität in einem Umfeld mit geringer Liquidität ausgeliefert sind. Auch weltweit ist der Kalender dünn, lediglich die US-Werksaufträge sind heute Abend von mäßiger Bedeutung. Das bei weitem wichtigste Ereignis des heutigen Tages ist das OPEC+-Treffen angesichts des weltweiten Anstiegs der Energiepreise und der Stromausfälle in China. Die OPEC+ ist regelmäßig für Überraschungen gut, aber ich bezweifle, dass die Gruppe bereit sein wird, mehr als nur ein paar Pflaster auf die Produktionsmengen zu werfen. Bei einer Erfüllungsquote von weit über 100 % unter den Mitgliedern haben sie wahrscheinlich ohnehin nicht die Kapazität, die Produktion kurzfristig aggressiv hochzufahren. Die Produktionskürzungen vom Dezember könnten als Beschwichtigungsmaßnahme auf den November vorgezogen werden, aber nach den turbulenten 18 Monaten ist die Versuchung, die leeren Staatskassen zu füllen, wahrscheinlich zu groß, um ihr jetzt zu widerstehen. Ich weise darauf hin, dass die Welt gut funktionierte, als die Ölpreise bei 140,00 $ pro Barrel lagen. Dies ist ein Erdgas- und Kohleproblem, kein Ölproblem. Öl ist nur der zufällige Tourist.



In den USA sind die Infrastrukturpakete in Höhe von 3,5 Billionen Dollar für den Wiederaufbau und 1,0 Billionen Dollar (oder sind es 550 Milliarden?) unter den zerstrittenen Demokraten weiterhin in der Schwebe. Auch die Schuldenobergrenze, die auf Dezember verschoben wurde, bleibt in der Luft hängen. Perverserweise scheinen die US-Märkte die Unsicherheit zu mögen, die durch den "progressiven" Flügel der Demokraten verursacht wird, die die Worte "Zwischenwahlen" und "die Mitte einfordern" verstehen müssen. Vor allem der Aktienmarkt mag es, wenn die Regierung lahmt oder sich streitet. Das ist gleichbedeutend mit keiner Änderung der Politik, gleichbedeutend mit dem Status quo, gleichbedeutend mit dem Kauf von allem. Es würde mich nicht im Geringsten überraschen, wenn sich die US-Börsen in dieser Woche umgekehrt proportional zu den Machtkämpfen der Demokraten entwickeln würden.



Alle Wege führen natürlich zu den US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls), die am Freitag in den USA veröffentlicht werden. Nachlassende Virenfälle und das Ende der Sommerferien sowie die Wiedereröffnung der Schulen dürften zu einer Verbesserung gegenüber dem Schockergebnis vom August führen. Die Märkte prognostizieren für September einen Zuwachs von etwa 500 000 Arbeitsplätzen, obwohl diese Zahl im Laufe der Woche und der Verfeinerung der Prognosen zu einem beweglichen Ziel wird. Bei einer Zahl, die deutlich unter 500.000 liegt, werden die Erwartungen an die Fed zurückgeschraubt, auch wenn dies wahrscheinlich auf Kosten der zunehmenden Stagflationsgeräusche geht. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mich dafür positionieren soll, aber alles zu kaufen, scheint in der Regel zu funktionieren, egal was passiert. Umgekehrt wird eine viel höhere Zahl den Beginn des Taperings im Dezember besiegeln, vorausgesetzt, die FOMC-Mitglieder lassen sich von ihren persönlichen Handelskonten ablenken und können nächsten Monat abstimmen. Damit dürfte das langsame Taper-Tantrum-lite der letzten zwei Wochen wieder aufgenommen werden.





Im asiatisch-pazifischen Raum werden diese Woche drei Zentralbanken ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. Die australische Zentralbank (RBA) wird morgen ihre Geldpolitik unverändert lassen und, nachdem sie sich bereits in früheren Erklärungen geschickt abgesichert hat, weiterhin sehr zurückhaltend bleiben, mit der Möglichkeit, in beide Richtungen zu springen. Die indische Zentralbank hat das ganze Jahr über die Stagflation ignoriert, und ich erwarte, dass sie dies auch dieses Mal tun und die Zinsen unverändert lassen wird. Wie die philippinische Zentralbank wird es auch für die indische Zentralbank schwierig werden, ihre Niedrigzinspolitik aufrechtzuerhalten, wenn sich die Zinserhöhungen der Fed am kommenden Freitag bestätigen. Es ist zu erwarten, dass der Druck auf die Rupie bestehen bleibt, insbesondere da die Energiepreise die Verkäufe von INR-Importeuren erhöhen dürften.Am Mittwoch steht die Entscheidung der neuseeländischen Zentralbank RBNZ an, die die geplante Zinserhöhung der letzten Sitzung wegen der Ankunft der Delta-Variante am Vortag in Auckland verschoben hat. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, denn das Virus hat am Wochenende den Zaun von Auckland in eine umliegende Provinz übersprungen. Sollten sie vor Mittwoch ausbrechen, erwarte ich, dass die RBNZ eine weitere "am wenigsten schlimme Option" wählt und den Termin noch einmal verschiebt. Sie könnten eine Erhöhung um mehr als 0,25 % ankündigen, um dies in der Zukunft auszugleichen, aber es gibt wahrscheinlich nicht viele Gründe, den Kiwi diese Woche aggressiv zu kaufen.Während die US-Aktienmärkte am Freitag positiv schlossen, gestützt durch die orale Covid-19-Behandlung von Merck, die Hoffnungen auf eine Konjunkturbelebung weckte, gab der US-Dollar einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab. Auch die US-Renditen fielen geringfügig, was den US-Dollar weiter schwächte, da sich die Nerven am Freitag beruhigten und das Angebot an Zufluchtsorten abnahm. Der Dollar-Index sank um 0,18 % auf 94,07.In Asien stieg der Dollar-Index leicht auf 94,10, da die 10-jährigen US-Futures fielen, nachdem sich die Blockade der demokratischen Legislative über das Wochenende noch verschärft hatte. Insgesamt sind die asiatischen Devisenmärkte heute aufgrund der zahlreichen Feiertage in der Region jedoch sehr ruhig.EUR/USD und GBP/USD verzeichneten am Freitag eine Korrekturerholung, während der US-Dollar fiel. EUR/USD bleibt jedoch heute Morgen in Asien unter der Marke von 1,1600 und damit nahe am unteren Rand seiner wöchentlichen Handelsspanne. Nur eine Erholung über 1,1660 ändert die rückläufigen Aussichten. GBP/USD stieg am Freitag um 0,50 % auf 1,3545 und ging in Asien auf 1,3535 zurück. Die aggressive Erholung ist in erster Linie auf den ebenso aggressiven Ausverkauf in der vergangenen Woche zurückzuführen. Das Pfund birgt nach wie vor das Risiko von Engpässen in der Lieferkette, sei es im Energiesektor oder in Nordirland/Europa. Erst eine Bewegung über 1,3620 signalisiert eine Atempause.USD/JPY ist heute auf 111,05 zurückgefallen, da die US-Renditen am Freitag nachgaben und den US-Dollar nach unten drückten. Trotz des Wechsels des Premierministers und der bevorstehenden Wahlen bleibt USD/JPY derzeit ein reines Renditedifferenzgeschäft. Die Pivot-Unterstützung liegt weiterhin bei 110,50. Das Nachlassen der Risikoaversion am Freitag hat dazu geführt, dass sowohl AUD/USD als auch NZD/USD heute Morgen um etwa 0,50 % auf 0,7260 und 0,6935 gestiegen sind. Aus technischer Sicht bleiben beide anfällig, und ein Rückgang der Risikostimmung, den ich vermute, wird nur eine kurze Pause einlegen. NZD/USD fiel heute Morgen, nachdem am Wochenende Covid-19-Fälle außerhalb von Auckland gemeldet wurden. Die Regierung wird jedoch in dieser Woche die Beschränkungen in Auckland lockern, und der Kurs hat diese Verluste wieder wettgemacht.Da das chinesische Festland und Südkorea in den Ferien sind, haben die asiatischen Währungen heute einen sehr ruhigen Handel und notieren gegenüber den Schlusskursen in New York weitgehend unverändert. Die asiatischen Währungen haben ihre Verluste am Freitag im Zuge der Abschwächung des US-Dollars verringert, aber ich glaube, dass die Schwäche des US-Dollars nur vorübergehend ist und ihr Abwärtstrend wieder einsetzen wird, insbesondere bei den anfälligeren INR, IDR, THB und PHP. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten wir uns auf eine Woche mit Schwankungen einstellen. Eine starke Zahl wird die Fed in ihrem Bestreben, die Zinsen zu senken, bestärken und den asiatischen Devisenmärkten Gegenwind verleihen.Die Ölmärkte in Asien sind ruhig, da Festlandchina und Südkorea im Urlaub sind. Am Freitag sorgte ein schwächerer US-Dollar dafür, dass die Rohölsorten Brent und WTI in einem glanzlosen Handel leicht anstiegen. Brent-Rohöl stieg um 1,05 % auf $ 79,15, und Brent-Rohöl stieg um 0,90 % auf $ 75,70 pro Barrel, wo beide in Asien verweilen.Die Ölmärkte warten eindeutig auf das Ergebnis des OPEC+-Treffens heute Nachmittag, bei dem die Gruppe entscheiden wird, ob sie ihre Produktionsziele anpassen wird, um die Erschütterungen auf den Weltenergiemärkten zu lindern. Ich erwarte eine binäre Reaktion auf die Beschlüsse des Treffens. Eine Anhebung der Produktionsziele wird zu einem sofortigen Preisrückgang führen, eine unveränderte Anhebung zu einem sprunghaften Anstieg der Ölpreise.Rohöl der Sorte Brent könnte nach der Veröffentlichung der Sitzungsergebnisse entweder bei 76,00 $ oder 82,00 $ notieren. In Anbetracht der Tatsache, dass die Erdgaspreise weiterhin im Raum stehen, nachdem sie heute in Asien wieder gestiegen sind, glaube ich, dass jeder Ausschlag nach unten bei Brent Crude oder WTI nur von kurzer Dauer sein wird. Selbst wenn die OPEC+ ihre Produktion erhöht, wird es mindestens einen Monat dauern, wahrscheinlich sogar länger, bis die Pumpen hochgefahren werden. Nichts, was die OPEC+ unternimmt, wird die unmittelbare Nachfrage auf dem Ölspotmarkt lindern und sich sicherlich nicht auf die Gasmärkte auswirken.Rohöl der Sorte Brent findet Unterstützung bei $76,60 und $76,00 pro Barrel, der Widerstand liegt bei $79,50 und $80,75 pro Barrel. WTI findet Unterstützung bei $74,25 und $73,00 pro Barrel, während der Widerstand bei $76,00 und $76,60 pro Barrel liegt. Die technischen Aussichten bleiben für beide Kontrakte konstruktiv.Der Goldpreis stieg am Freitag im Zuge der Abschwächung des US-Dollars geringfügig an. Der Goldpreis beendete den Tag mit einem Plus von 0,22 % bei $ 1761,00 je Unze, bevor er heute im moribunden asiatischen Handel leicht auf $ 1798,20 je Unze nachgab. Was die leidgeprüften Goldbullen freuen wird, ist die Tatsache, dass der Goldpreis seine kräftigen Zuwächse vom vergangenen Donnerstag konsolidiert hat.Die Erleichterung könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein, wenn der Aufwärtstrend des US-Dollars diese Woche wieder ernsthaft einsetzt. Sollten sich die Devisenmärkte jedoch im Laufe der Woche vor den am Freitag anstehenden Non-Farm-Payrolls konsolidieren, könnte sich die Erholung des Goldpreises fortsetzen, da weitere mittelfristige Bottom-Fisher angelockt werden.Gold findet Unterstützung bei $1750,00, gefolgt von einem doppelten Boden bei $1722,00 je Unze. Der erste Widerstand liegt bei $1766,00, gefolgt von $1780,00 je Unze. Gold wird im Bereich von $1800,00 bis $1808,00 pro Unze auf weitaus stärkeren Widerstand stoßen, einen technischen Widerstand, der die gleitenden 100- und 200-Tage-Durchschnitte beherbergt.

