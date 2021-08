Auffrischung für BioNTech?

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Mit einem Minus von 1,6% notiert BioNTech als meistgehandelte Aktie in Stuttgart weiter unter der Marke von 300 Euro. Am Montag hatten BioNTech und Pfizer bei der US-Arzneimittelbehörde erste Daten einer Phase-1-Studie für die Zulassung der Auffrischungsimpfung eingereicht. Diese sollen nächste Woche auch der Europäischen Arzneimittelagentur vorgelegt werden.



2. Varta (WKN A0TGJ5)

Am Dienstag beendet die Varta-Aktie als einer der meistgehandelten Werte in Stuttgart ihre Verluste der vergangenen Tage und klettert um 7,9% auf 135,80 Euro. Am Morgen hatten die Analysten der DZ Bank Varta bei einem Kursziel von 145 Euro zum Kauf empfohlen. Sie gehen von einer spürbaren Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr aus.



3. Allianz (WKN 840400)

Bei einem Minus von rund 0,9% ringt die Allianz-Aktie am Dienstag unter hohen Umsätzen in Stuttgart mit der Marke von 200 Euro. Gestern wurde bekannt, dass die Aufsichtsbehörde von Bermuda gegen die Allianz-Tochter Allianz Life Bermuda Limited eine Strafe über 1,7 Millionen US-Dollar verhängt hat. Diese habe gegen das Geldwäsche- und Terrorismusgesetz verstoßen.