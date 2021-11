Aufbruch im Parlament

Mit dem Auslaufen der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite findet insbesondere eine Reparlamentarisierung der Pandemiebekämpfung statt. Schon in der vergangenen Legislatur hat die FDP-Bundestagsfraktion die Machtverschiebung in Richtung der Exekutive immer wieder kritisiert. Dieser besorgniserregende Trend, der durch die Pandemiepolitik befeuert, aber nicht gestartet wurde, ist in dieser Woche Thema eines Deutschlandfunk Kultur Features.



Jens Teutrine kritisiert darin, dass die Stimme der jungen Generation in der Politik häufig zu wenig Gehör gefunden hat. „Dass Bildungsministerin Anja Karliczek nicht auf den gemeinsamen, offenen Brief aller politischen Jugendorganisationen mit der Forderung nach einer BAföG-Reform geantwortet hat, zeugt von Respektlosigkeit gegenüber jungen Menschen.“ Zentrale Aufgabe des Parlaments ist auch die Kontrolle der Regierung. Eine Machtverschiebung vom Parlament in Richtung der Regierung erschwert diese Kontrollfunktion und entfernt letztlich die Entscheidungen weiter von den gewählten Volksvertretern.