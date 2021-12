Aufbruch in der Blockchain-Politik

Mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sprach FDP-Finanzexperte Frank Schäffler über die vergangene und zukünftige Blockchain-Politik. Der Liberale sieht die Chance, dass vieles besser wird. „Die FDP wird die entscheidenden Ministerien für diese Fragen besetzen.



Der Finanzminister wird das Thema Finanzmarktregulierung bestellen, viele Themen betreffen das Justizministerium“, begründet Schäffler seinen Optimismus. „Wir dürfen der Branche in Deutschland keine Steine in den Weg legen. Wir müssen einen steuerlichen Rechtsrahmen schaffen, dass die Unternehmen hier im Land bleiben. Und es muss möglichst schnell ein europäischer Rechtsrahmen geschaffen werden. Und der muss nicht völlig neues Recht schaffen, sondern ein Spielfeld definieren“, so Schäffler weiter.