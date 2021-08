Auf und Ab der Impfstoff-Aktien

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

BioNTech bleibt auch am Mittwoch die meistgehandelte Aktie in Stuttgart und notiert am Mittag bei 316 Euro leicht im Plus. Berichten zufolge will die US-Regierung bereits ab Mitte September damit beginnen, den Großteil der Bevölkerung zu einer Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech oder Moderna aufzurufen.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Unter regem Handel in Stuttgart verliert die VW-Aktie zur Wochenmitte rund 1,5%. Laut den zuletzt veröffentlichten Zahlen zum Absatz von Elektroautos in China blieb Volkswagen hinter den Erwartungen zurück. China gilt dabei mit rund 20 Millionen verkauften Autos pro Jahr als wichtigster Absatzmarkt der Automobilbranche.



3. Curevac (WKN A2P71U)

Im Fokus der Stuttgarter Anleger steht auch CureVac: Nach diversen Schlagzeilen legt die Aktie 2% auf 57,50 Euro zu. Zunächst präsentierte CureVac am Montag Quartalszahlen und machte weniger Umsatz und mehr Verlust. Zudem wurde das Ende der Kooperation mit Boehringer Ingelheim verkündet. Gleichzeitig aber hoffen viele Anleger auf den Impfstoffkandidaten der zweiten Generation, der ersten Daten zufolge wirksamer sein soll.