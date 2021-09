Auf zu neuen Höhen im September?

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch im neuen Monat wird die Aktie von BioNTech rege gehandelt. Das Papier, das im August mit über 12.000 Preisfeststellungen die mit Abstand meistgehandelte Aktie war, wird auch heute unten den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart geführt. Für die Aktie geht es am Mittag um rund 0,60% bergauf.



2. Valneva (WKN A3CPD1)

Schwächer notiert hingegen die Aktie des in Stuttgart weiter rege gehandelten französischen Impfstoff-Herstellers Valneva. Für die Papiere geht es zeitweise um über 10% gen Süden. In Anbedracht der hohen Kurszuwächse der letzten Wochen scheinen Anleger heute vorerst Gewinne mitzunehmen.



3. Bayer (WKN BAY001)

Auch der dritte Wert des Tages kommt aus der Gesundheits-Industrie. Für den Chemie- und Pharma-Konzern Bayer geht es zur Wochenmitte rund 2% bergauf. Erst kürzlich äußerten sich Analysten der Investment-Bank JP Morgan Chase positiv zur Aktie und stuften sie mit einem Kursziel von 68 Euro auf „Overweight“ ein. Aktuell notieren die Papiere bei rund 48 Euro.