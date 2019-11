Tesla-Chef Elon Musk sorgte kürzlich für Schlagzeilen. Elektroautos und die zugehörigen Batterien will er in einem Werk in Deutschland bei Berlin produzieren

Bei den Herstellern von Elektroautos ist Tesla die Nummer eins, gefolgt von den Chinesen. Wenn sich die Elektroauto-Sparte von Musk auch fast ausschließlich in den roten Zahlen bewegt, an der Börse ist Tesla mehr wert als BMW und Daimler zusammen. Warum? Weil Investoren auf die Zukunft setzen, damit auf die Elektromobilität.





Deutschland, so meinen Einige, verpasst vielleicht den Anschluss an die Zukunft. Europas Unternehmen sind laut einer McKinsey-Studie nur für acht Prozent der Forschungsausgaben verantwortlich. Die USA dagegen für 77 Prozent. Hierzulande fehlt es oft am Risikokapital. Bis die ersten E-Autos kommen, die preislich erschwinglich sind, dauert es nicht mehr lange. Schon nächstes Jahr geht es los.







Auch die Chinesen wollen ihren U5, einen Elektro-SUV 2020 in Europa verkaufen. In China soll er bereits in Kürze auf den Markt kommen. Die Zertifizierungen für Europa hat er bereits. Und er soll als Basisversion hier nur rund 26.000 Euro kosten. Interessant, dass bei der Entwicklung ein Audi-Ingenieur dabei ist.







Aufzuhalten ist die Elektromobilität jedenfalls nicht. In Norwegen beispielsweise machten im ersten Halbjahr 2019 die Elektrofahrzeuge 56 Prozent der Neuzulassungen aus, das ist weltweiter Rekord. Steuererleichterungen waren ursächlich. Mit der zunehmenden Elektromobilität wird der Bedarf an Batterierohstoffen wie Kobalt und Lithium steigen.







Gesellschaften, die die nötigen Rohstoffe besitzen, sollten der Zukunft positiv entgegenblicke können. Dazu gehören beispielsweise First Cobalt oder Millennial Lithium.







First Cobalt besitzt das Iron Creek-Kobaltprojekt in Idaho. Neueste Bohrergebnisse eröffnen das Potenzial für zusätzliche Ressourcen. Die dem Unternehmen ebenfalls gehörende Kobaltraffinerie nimmt eine einzigartige Stellung in Nordamerika ein. Ist sie doch die einzige zugelassene Kobaltraffinerie dort.







Millennial Lithium konnte gerade einen weiteren Meilenstein für sein Pastos Grandes Lithiumprojekt in Argentinien vermelden. Von der argentinischen Regierung ist die steuerliche Unterstützung für das Projekt zugesagt und die Pilotanlage befindet sich auch schon in der Bauphase.













