Auf dem Weg zur Ampel in Berlin – Nach Gelb kommt Grün auch für die Börse

Die Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer Ampelkoalition laufen. Und auch wenn die einen von roten Linien sprechen und andere bei einigen Themen „riesige Probleme“ sehen, die Wahrscheinlichkeit eines nächsten Kanzlers Olaf Scholz, der in den nächsten vier Jahren gemeinsam mit den Grünen und der FDP die deutsche Politik bestimmt, dürften die Buchmacher derzeit mit einer nur sehr geringen Quote vergüten.Damit stellt diese Bundestagswahl auch einen Wendepunkt in der deutschen Politik dar, sie markiert das Ende der sechzehnjährigen Amtszeit von Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Die neue Regierung in Berlin wird ein gänzlich anderes Gesicht zeigen. Und in der Regel kommt es nach jeder Wahl auch zu einem positiven Umschwung von Unsicherheit zu zumindest größerer Gewissheit, oft verbunden mit einem fiskalischen Aufschwung, wenn die neue Regierung beginnt, ihre Wahlversprechen umzusetzen. Diese Verschiebung ist dann noch ausgeprägter, wenn ein neuer Kopf ins Kanzleramt einzieht. In Verbindung mit einer positiven Interpretation des neuen DAX40 dürfte so eine Ampel in Berlin, sofern sie denn zustande kommt, vor allem im ersten Jahr ein gutes Signal für Wirtschaft und Aktienmarkt aussenden.Angesichts der starken Rolle der deutschen Wirtschaft innerhalb der Europäischen Union und ihres wohl noch größeren Gewichts als Leitindikator und Wachstumsmotor würde dies zwar ceteris paribus auch die Wirtschaftsaussichten für die Eurozone begünstigen. Dieser Effekt könnte dieses Mal allerdings aufgrund der pandemie-bedingt ohnehin expansiven Fiskalpolitik etwas schwächer ausfallen. Die Höhe der Staatsausgaben ist innerhalb der letzten zwei Jahre von 45 auf 53,5 Prozent deutlich gestiegen und dürfte bis weit ins nächste Jahr hinein auf diesem Niveau verharren. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn dadurch dürfte der Unterschied zwischen einer Koalition links der Mitte und einer rechts der Mitte für die Wirtschaft oder die Märkte mindestens ein Jahr lang nicht sehr groß sein.Der SPD-Kanzlerkandidat will die formalen Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der FDP rasch abschließen. Dabei müssen die drei Parteien allerdings gegensätzliche Positionen überbrücken, insbesondere in den Bereichen Klima und Finanz- und Steuerpolitik. Die FDP wird deshalb auch nicht müde, ihre rote Linie zu betonen, die Belastungen für Haushalte und Unternehmen nicht zu erhöhen. Und die Grünen wollen natürlich ihre Akzente in der Klimapolitik setzen, worüber sich allerdings das Streitpotenzial in Grenzen halten sollte, da hier relative Einigkeit zumindest hinsichtlich des Ziels herrschen sollte.Was den Blick auf den DAX angeht, dürften hier vielmehr Weg und Tempo entscheidend sein. Denn der Index enthält mit RWE und E.ON nicht nur zwei große Energieversorger, sondern auch die großen Vier der Automobilindustrie sind mit mehr als einem Fünftel ein Schwergewicht im DAX. Daimler, BMW, VW und Continental, wo Klima-Aktivisten zwar kürzlich die vollständige Abschaffung des Verbrennungsmotors gefordert haben. Dennoch sollte es noch einige Zeit dauern, bis die Märkte den Preis für eine rein elektrische Fahrzeugwelt festsetzen, und deutsche Politiker dürften auch sehr vorsichtig mit Äußerungen gegen eine Branche sein, die 500.000 Menschen beschäftigt und fast 20 Prozent der Autos auf der Welt produziert.Während also langfristig die durch eine weiter expansive Fiskalpolitik positiven Effekte auf die Gesamtwirtschaft die Risiken für einzelne Branchen tendenziell eher überwiegen dürften, bleiben Dauer und Stimmung in den Koalitionsverhandlungen zunächst ein Unsicherheitsfaktor für die Börse. Auch in anderen Ländern, in denen das Wahlergebnis zu einer schwierigen Regierungsbildung führte, hat die Ungewissheit über den Ausgang dieser den historisch erwarteten Aufschwung um ein paar Wochen verzögert, je nachdem, wie lange die Koalitionsverhandlungen andauerten.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.