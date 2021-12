Auf Trends setzen

Jahrelang stagnierte der Uranpreis. Im letzten Jahr aber begann er zu steigen

Zum einen kam es im Zuge der Corona-Pandemie zu Marktstörungen. Die Fundamentaldaten beim Uran sind nun allerdings positiv. Lange Zeit war der Uranpreis niedrig, die Gründe sind bekannt (Fukushima) und so wurden Uranlagerstätten teilweise stillgelegt. Aber das Bild hat sich gewandelt. Fossile Energien sollen zugunsten erneuerbaren Energien weichen. Die Tatsache, dass dies ohne Atomkraft nicht funktionieren kann, hat sich inzwischen herumgesprochen.





Die seit langem angeschlagene Uranbranche darf also auf bessere Zeiten hoffen, denn kohlenstoffarme Energiequellen sind aufgrund des Klimawandels gefragt. Dass die Urannachfrage aus China und Indien steigt, ist nicht verwunderlich, denn dort steigt der Strombedarf und mit der Luftverschmutzung wird schon länger gekämpft. So rechnen Branchenkenner mit einer Verdopplung der Urannachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts. Gute Aussichten also für Unternehmen mit Uran, beispielsweise International Consolidated Uranium. Die Gesellschaft erwirbt Uranprojekte auf der ganzen Welt, um sich rechtzeitig zu positionieren.





Ein anderes Thema, das die gesamte Menschheit betrifft, ist neben der Versorgung mit Energie die ausreichende Versorgung der Erdenbewohner mit Lebensmitteln. Denn nach der Pandemie wird sich das Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auch auf den Lebensmittelsektor ausdehnen. Sind hierzulande Food Trends wie synthetische Lebensmittel oder Insekteneiweiß von Interesse, so hungern immer noch viel zu viele auf der Welt. Neben dem Blick auf etwa alternative Verpackungen, ist auch die Haltbarmachung von Lebensmitteln ein großes Thema. Diesem Thema widmet sich beispielsweise EnWave. Mit der von den Kanadiern entwickelten Radiant Energy Vacuum ("REV™") Dehydratisierungstechnologie können Lebensmittel, Pharma- und Cannabisprodukte haltbar gemacht werden. Dies geschieht mittels einer schnellen und schonenden Trocknungsmethode.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von EnWave (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/).

